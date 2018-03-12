İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE MEHMET AKİF TÖRENLE ANILDI

İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 97. Yıl dönümü ve Milli Şairimiz

Bu haber 2018-03-12 12:51:01 eklenmiş ve 92 kez görüntülenmiştir.

İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 97. Yıl dönümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Akyazı’da düzenlenen bir törenle anıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda düzenlenen tören sygı duruşu ve İstiklel Marşının söylenmesi ile başladı.

Akyazı Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesinin hazırladığı programda ilk olarak öğrencilerden Muhammet Mahmut Atmaca Bakara süresinden bir bölümü etkileyici sesi ile okudu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından yapıldı. Daha sonra söz alan İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli “Mehmet Akif ülkemizin geçirdiği öyle zor şartlarda yoğrularak geldi. Zorluklar içinde yetişti. Babasını kaybettikten sonra sıkıntılar içinde okudu. Akif Milli Marşımızı da zorlamalar ve ısrarlar üzerine yazdı. Ortaya konan beşyüz liralık ödülü de yokluk içinde yaşamasına rağmen kabul etmedi. Akifin içinde taşıdığı ruh bu milletin içinde taşıdığı ruhtu. Topu tüfeği olmamasına rağmen bu milletin yedi düvel karşısına çıktığı zaman neler yapabileceğini n kanlı canlı bir örneğiydi Akif. Biz O ruhu aradan 97 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz gecesi tekrar yaşadık. O günler yapılan mücadele bağımsızlık mücadelesi idi. Şimdi yaptığımız mücadele ise geleceğimizi inşa etme mücadelesidir. Yiğitlerimiz Afrin’de Erbab’ta ilerliyorlar. Allah onları muzaffer eylesin. “ dedi.

Bülbül şiirinin seslendirilmesinin ardından Mehmet Akif Eresoy’un hayatının anlatıldığı belgesellerden oluşan sinevizyon gösterisi izletildi.

Programda daha sonra İstiklal Marşımızın Ali Ridat Çağatay tarafından bestelenen ilk bestesi seslendirildi.

Okul Korosunun seslendirdiği kahramanlık türküleri ve Elanur Dikman’in okuduğu şiirin ardından Bir gurup öğrencinin rol aldığı Mehmet Akif Ersoy’un ölümünden sonra yapılan cenaze töreni ile program sona erdi.

Mehmet Akif Ersoy’u anma törenine Kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, Garnizon Komutanı Çağatay Ergü, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Hekimoğlu, Daire Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda Başkanları ve kalabalık bir topluluk katıldı.