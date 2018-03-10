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ALAAĞAÇ DERİN BİR NEFES ALDI 3-2

Süper Lig B Grubu’nda küme düşmemek için mücadele eden Alaağaçspor,
Bu haber 2018-03-10 23:33:15 eklenmiş ve 146 kez görüntülenmiştir.

 

Süper Lig B Grubu’nda küme düşmemek için mücadele  eden Alaağaçspor, 21’nci hafta maçında Kuzuluk Stadı’nda Pamukova 1968’i konuk etti.

Maça hızlı başlayan Alaağaçspor 5’de Enes’le öne geçti. Devreyi 1-0 önde bitiren Alaağaçspor 73’te penaltıdan Emre ve 77’de Enes ile farkı artırdı.

80’de penaltıdan yararlanamayan Pamukova 1968’de 83-88 Halil’in golleri farkı bire indirdi.

Kalan dakikalar başka gol getirmeyince maçı 3-2 kazanan Alaağaçspor üç puanın sahibi oldu. Puanını 26’ya yükselten Alaağaçspor’a son hafta ligde kalmak için bir puan yeterli olacak.

Alaağaçspor: 3 Pamukova 1968: 2

Saha: Kuzuluk

Hakemler: Bahadır İleri*** Abdurrahman Işık*** Mustafa Işık***

Alaağaçspor: Doğan ** (Murat***) Berkay*** Bekir*** Enes** Erdem*** Muratcan*** Adem** (Emre**) Erkan*** Oktay** Ömer** (Yusuf**)

Antrenör: Özcan Bulut

Pamukova 1968: Burak** Enes** Mehmet** (Ümit**) Ogün** Mert** Mustafa** (Volkan**) Ömer** Halil*** Abdullah** (Tahir**) Faruk** Abdullah**

Antrenör: Mehmet Atmaca

Goller: Dk.5-77 Enes, Dk.73 Emre (Alaağaçspor) Dk.83-88 Halil (Pamukova 1968)
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