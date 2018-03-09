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VERGİ DAİRESİNİN SEVİLEN İSMİ HİMMET ÖZEL EMEKLİ OLDU

VERGİ DAİRESİNİN SEVİLEN İSMİ HİMMET ÖZEL EMEKLİ OLDU

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VERGİ DAİRESİNİN SEVİLEN İSMİ HİMMET ÖZEL EMEKLİ OLDU

Akyazı Vergi Dairesi Müdürlüğünün sevilen ismi
Bu haber 2018-03-09 23:54:39 eklenmiş ve 218 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Vergi Dairesi Müdürlüğünün sevilen ismi Himmet Özel emekliye ayrıldı.  9 Mart 1977 yılında girdiği Akyazı Vergi dairesinde  aralıksız bir şekilde  görev yapan, Himmet Özel 9 Mart 2018 tarihinde emekliye ayrıldı.

Vergi dairesi başta olmak üzere tüm Akyazılıların yakından tanıyıp sevdikleri ve hizmetlerinden yararlandığı vezneci Himmet Özel 41 yıllık devlet hizmeti sonrasında arkadaşlarına veda ederken duygulu anlar yaşandı.

Vergi Dairesi Müdürü Ali Ilgaz Himmet Özel’e  şimdiye kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir emeklilik hayatı geçirmesi temennisinde bulundu.

 
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