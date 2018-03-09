AKYAZI DEVLET HASTANESİNDE CECELİ RÜZGARI

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli’nin kuzeni İhsan Ceceli doktor olarak atandığı

Bu haber 2018-03-09 23:46:12 eklenmiş ve 369 kez görüntülenmiştir.

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli’nin kuzeni İhsan Ceceli doktor olarak atandığı Akyazı Devlet Hastanesi Acil bölümünde adeta rüzgar gibi esiyor ve hastalarına karşı takındığı olumlu tavırla da takdir topluyor.

Kısa sürede Akyazı’ya, çalıştığı hastanesine ve bulunduğu ortama alışan Dr. İhsan Ceceli’nin çalışkanlığı hem hastaları ve yakınlarını hem de hastane yönetimini memnun ediyor.

İlk görev yeri olmasına rağmen mesleğine olan saygısı, hastalarına karşı sergilemekte olduğu olumlu tavır ve yakınlık ile bir anda Akyazı Devlet hastanesinde temayüz etmesi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Dr. İhsan Ceceli’nin hastalarına karşı olan farklı yaklaşımlarının örnek alınması gerektiği hususunda birleşen Akyazılılar, bu olumlu durum hem sevgili doktorumuzun geleceği açısından hem de hizmet etmekte olduğu bizler için çok önemlidir açılamasıyla Dr. Ceceli’ye de destek vermiş oldular.