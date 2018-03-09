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ÇAK TEKSTİL BAYANLARI GÜNLERİNİ KUTLADILAR

Akyazı’nın önemli fabrikalarından biri konumunda olan Çak Tekstil’de çalışan
Bu haber 2018-03-09 23:39:58 eklenmiş ve 148 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın önemli fabrikalarından biri konumunda olan Çak Tekstil’de çalışan Öz İplik İş Sendikasına bağlı bayan işçiler işyeri temsilcileri Saime Elma ile Büşra Oruç’un ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Kılıçoğlu düğün salonunda düzenlenen etkinliğine katılarak hem Sendikanın kendileri için hazırladığı pastayı keserek günlerini kutladılar hem de pistten hiç inmeyerek adeta kurtlarını döktüler.

Sendika tarafından düzenlenen gece Çak Tekstil İşyeri Temsilcisi Büşra Oruç tarafından yapılan konuşmayla başladı.  Oruç yaptığı konuşmada emekçi kadınlar ve çalışma arkadaşlarımızla bu akşam burada birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getiriyor ve Sendikamız tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar günümüzü katılmanızdan ötürüde sizlere teşekkür ediyoruz dedi.

Büşra Oruç gecenin düzenlenmesinde Öz İplik-İş Sendikamızın Saygıdeğer Genel Başkanı Murat İnanç ve Bölge Başkanı Sayın Engin Doğan başta olmak üzere ve bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettikten sonra, kadınlar insanlığın devamı için olmazsa olmazdır. Kadın dertlerin dertlisi, mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun dedi ve konuşmasını kendi yazdığı “Bir Kadını ağlatırken düşünün” adlı şiirini okuyarak tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından Öz İplik İş Sendikasına bağlı olarak Çak Tekstilde çalışan emekçi bayanlar çalan müziğin ritmiyle gecenin geç saatlerine kadar doyasıya eğlendiler.

 http://www.bizimakyazi.com/files/uploads/094402765f.JPG

 
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