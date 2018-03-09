8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatından

Bu haber 2018-03-09 01:10:52 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatından yapılan açıklama geldi. Kadınlarımız bizim baş tacımızdır denilen diye başlayan açıklamada şu görüşlere yer verildi. “ Biz Yüce Türk Milleti olarak kadınlarımızı yılda bir gün değil her gün hatırlar ve onlara gereken değeri veririz. Çünkü cennetin anaların ayakları altında olduğunu İYİ bilenlerdeniz. Biz buna iman etmiş ve inanmış yüce bir Milletiz.”

İŞİ Parti Akyazı İlçe teşkilatının 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle yaptığı açıklamada şu görüşlere de yer verildi “ Son zamanlarda kadınlarımıza yönelik arttığını da üzüntü ile takip ettiğimiz şiddet, taciz ve cinsel istismar olaylarını da şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bizi yönetenlerin ve Devletimizin bu konuda en sert tedbirleri almasını ve bu konuyla ilgili olarak Kanunlarımızda gerekli değişiklikleri yaparak en ağır şekilde cezalandırılacak yasaları Meclisten geçirip uygulamaya koymasını bekliyoruz”