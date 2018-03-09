COŞKUN FURUNCU VEFAT ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Ada Caddesinde meydana gelen olayda başından aldığı kurşunla ağır yaralanan Coşkun Furuncu tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün Taşburun Mahallesi Merkez Şehit Ali Camiinde kılınan
öğle namazına müteakip aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Furuncu ailesinin yakınlarının yanı sıra, Siyasi parti temsilcileri, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı.
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