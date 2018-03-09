Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim

COŞKUN FURUNCU VEFAT ETTİ

COŞKUN FURUNCU VEFAT ETTİ

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADIK

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADIK

FERİDE ÖĞRETMENDEN ACI HABER

FERİDE ÖĞRETMENDEN ACI HABER

EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

BEŞKARDEŞLERİN YENİ MARKETİ HİZMETE GİRDİ

BEŞKARDEŞLERİN YENİ MARKETİ HİZMETE GİRDİ

COŞKUN FURUNCU VEFAT ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Ada Caddesinde meydana gelen olayda
Bu haber 2018-03-09 00:58:56 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz günlerde Ada Caddesinde meydana gelen olayda başından aldığı kurşunla ağır yaralanan Coşkun Furuncu tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi bugün Taşburun Mahallesi Merkez Şehit Ali Camiinde kılınan

 öğle namazına müteakip aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Furuncu ailesinin yakınlarının yanı sıra, Siyasi parti temsilcileri, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı.

http://www.bizimakyazi.com/files/uploads/55f042b8d6.jpg
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
01:02 - COŞKUN FURUNCU VEFAT ETTİ
Geçtiğimiz günlerde Ada Caddesinde meydana gelen olayda...
15:33 - EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU
Akyazı’ya bağlı Çatalköprü Mahallesinde evinde yakınları...
22:17 - SAİT BEŞİR’İN BABA ACISI
Akyazı belediyesi meclis üyesi As Akyazı Spor kulüp başkanı...
06:34 - EMEKLİ ALBAY NURETTİN CİĞERLİ VEFAT ETTİ
Alimex eski genel müdürü Emekli Albay Nurettin Ciğerli yaşamını yitirdi....
15:13 - ZEKİ ALBAYRAK VEFAT ETTİ
Akyazı yeni mahalle halkından, merhum Kamil Albayrakın oğlu,...
14:14 - ŞİRİN VE ŞEKER AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Akyazı Gazisüleymanpaşa Mahallesi halkından Oflu Hüseyin İşçi’nin oğlu...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ