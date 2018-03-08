DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADIK

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da

Bu haber 2018-03-08 13:30:23 eklenmiş ve 318 kez görüntülenmiştir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Akyazı’daki kutlama Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda icra edildi.

Akyazı İlçe sağlık Müdürlüğünün hazırlayıp sunduğu program saygı duruşu ve istiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

İlçe sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz’ın Dünya Emekçi Kadınlar gününün tarihçesini anlatması ve bayanların günlerini kutlamasını Belediye Başkanı Hasan Akcan ve Kaymakam Mehmet Fatih Çiçeklinin söz alarak günün anlam ve önemini belirten konuşmaları takip etti.

Ebeler Ebru Kaya Bayıroğlu ve Aylin Kapan’ın mükemmel sunumları ile devam eden programda ayrıca Akyazı Müftülüğü vaizlerinden Esma Çeşmeci “ İslam Dininin kadına verdiği önem” kaynak ve hadislerden örneklerle anlatıldı.

Programda son konuşmacı Avukat Leyla Ekmen Epözdemir idi. Avukat Özdemir kadının ne olup ne olmadığını ilginç bir ses tonu ile salonu dolduranların pür dikkat ederek dinlediği adeta şiir okurcasına anlattığı ve sonunda kadınlarla ilgili yasaların kadınlara sağladığı haklar, bu haklarını nasıl kullanacakları hususlarında yaptığı açıklamaları dikkatle izlendi.

Avukat Epözdemir konuşmasının sonunda kadınların sorularını da cevapladı.

Program Vaiz Esma Çeşmeci ve Avukat Leyla Ekman Epözdemir’e birer teşekkür çiçeği verilmesi ile tamamlandı.

Gece de Akyazı SADABAT tesislerinde Akyazılı kadınlar için düzenlenen yemekte bir araya geldi.