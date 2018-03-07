FERİDE ÖĞRETMENDEN ACI HABER

Geçtiğimiz günlerde Kütahya’da geçirdiği Trafik kazası sonrası kaldırıldığı Dumlupınar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Anaokulu Öğretmeni Feride Ayaz yaşam mücadelesini kaybetti.
Akyazı İnönü Anaokulunda Anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Feride Ayaz ve Aslı Kaynak, 21 gün önce ailelerini ziyaret için Kütahya'ya giderken kaza geçirmişti.
Kazada ağır yaralanan Feride Ayaz, tedavi gördüğü Kütahya Dumlupınar hastanesinde yaşamını yitirdi. Feride öğretmenin ölümü ailesini, sevenlerini ve eğitim camiasını üzüntüye boğdu.