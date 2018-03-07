EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

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Akyazı’ya bağlı Çatalköprü Mahallesinde evinde yakınları
Bu haber 2018-03-07 15:30:29 eklenmiş ve 445 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Çatalköprü Mahallesinde evinde yakınları tarafından ölü bulunan 40 yaşındaki Veli Küçük toprağa verildi.

Akyazı’ya bağlı Çatalköprü Mahallesi halkından eski İl Genel Meclis üyesi Zeki Küçük’ün oğlu, Cemal Küçük’ük kardeşi Veli Küçük evinde ölü bulunmuştu.

Veli Küçük’ün cenazesi yapılan işlemler sonrası bugün öğlen sonrası Çatalköprü Mahallesi Merkez camiinde öğle sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çatalköprü aile mezarlığında toprağa verildi.

Cezaeye Küçük ailesinin yakınlarının yanı sıra ilçe kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli ve çok sayıda seveni katıldı.
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