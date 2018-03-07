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AKYAZILI ANNELERDEN MEHMETCİK’E DESTEK KERMESİ

Akyazı Ömercikler Mahallesinde bulunan Kuran Kursu tarafından organize edilen
Bu haber 2018-03-07 13:54:08 eklenmiş ve 61 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ömercikler Mahallesinde bulunan Kuran Kursu tarafından organize edilen Akyazılı Annelerden Kahraman Mehmetçiğe destek kermesi Kenan Sofuoğlu park önünde yapıldı.

Akyazılı Anneler Mehmetçiği unutmadı. Akyazı Ömercikler Mahallesinde bulunan Kuran Kursu tarafından organize edilen Fatma Kabataş’ın tertiplediği destek kermesi Kenan Sofuoğlu park önünde gerçekleşti. Akyazı Kaymakamlığı ve Belediye tarafından desteklenen kermeste ev yapımı yemekler ve elişiler satıldı.

Kermese İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli dahil tüm protokol ilgi gösterdi ve manevi desteklerinin yanı sıra maddi yardımlarda da bulundular.

İlçe Müftüsü İzzet Şener tarafından yapılan dua ile başlayan kermes gün içinde devam edecek. Toplanan yardımlar Afrin de Zeytin Dalı harekâtında bulunan Askerlere yardım olarak gönderilecek.
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