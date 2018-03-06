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MEHMETÇİĞİMİZE GÖNDERMİŞLERDİ

MEHMETÇİĞİMİZE GÖNDERMİŞLERDİ

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MEHMETÇİĞİMİZE GÖNDERMİŞLERDİ

Akyazı İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen
Bu haber 2018-03-06 22:32:20 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen bir organizasyon sonucunda toplanan kuru yemişler sınır karakollarımıza dolayısıyla Mehmetçiğimize ulaştı. Mehmetçiğimiz kendilerine gönderilen kuru yemişleri görüntüleyerek soysal medya üzerinde bütün dünya ile paylaştı.

Akyazı İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri Velilerinin de desteğini alarak başlattıkları kampanyada kısa sürede topladıkları kuru yemişleri ve duygularını ifade eden yazdıkları mektupları PTT kargo aracılığı ile sınır boylarında elleri tetikte vatanı bekleyen Mehmetçiğimize gönderdi.

Akyazılı öğrenciler tarafından gönderilen ve içinde ağırlıklı olarak fındık ve ceviz olmak üzere üzüm, leblebi ve Antep fıstığı kolilerini teslim alan Mehmetçik, kendi çektiği görüntüleri paylaştı ve öğrencilere teşekkür edildi.

Kampanyayı düzenleyen öğrenciler, amaçlarının Vatan, Bayrak ve Mukadesat uğruna canlarını seve seve vermeye hazır Mehmetçiğimize bizimde bir katkımız olsun ve onlara moral verir diye düşünüp böyle bir organizasyon yaptık. Gönderdiğimiz emanetlerin yerlerine ulaşması ve Mehmetçiğimizin de sosyal medya üzerinde paylaşım yapması bizleri hem mutlu etmiş hem de hüzünlendirmiştir. Allah bütün Mehmetçiğimize ve bu güzel vatanımıza güç ve kuvvet versin açıklaması ile duygularını ifade ettiler.

 
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