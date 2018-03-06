BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINDA HUKUK KOMİSYONU SEÇİMİ

Akyazı Belediye Meclisi Mart ayına ait olağan toplantısını yaptı.

Bu haber 2018-03-06 22:20:41 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi Mart ayına ait olağan toplantısını yaptı. Gündemde yer alan maddeleri görüşüp karara bağladı. Mart ayı toplantısına babası vefat eden AKP’li Sait Beşir ile yine AKP’li Yavuz Sultan Anat katılmadı.

Gündemin 1.maddesi gereğince sürelerini dolduran Hukuk Komisyonu seçimi yapıldı. Açık oyla yapılan seçim sonunda AKP li komisyon üyeleri Abdurahim Düzcan, Tuncer Akbayrak, Emrullah Kut ve A.Kadir Yıldırım Komisyondaki yerlerini korurken, MHP’li ise eski Komisyon üyesi Abdullah Hikmet Kurt’un yerine bu defa Meclis üyelerinden Harun Köymen’i aday gösterdi ve yapılan açık oylamayla da Harun Köymen Hukuk komisyonu üyesi oldu.

Gündemin 2.maddesi gereğince Mülkiyeti Belediyeye ait olan Kuzuluk Mahallesinde bulunan 15.849,34 M2 lik taşınmaz üzerine 30 yıl süreli olarak iki adet halı saha, hemen yanı başına da üç kattan oluşacak ve birinci katında soyunma odaları, ikinci katında kafeterya ve son katında bay/bayan mescidin olduğu futbol okulu ve spor kompleksini Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırmak için arasında ihale açmakta olan hususlar da dahil olmak üzere Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine istenen yetki oy birliğiyle verildi.

Gündemin üçüncü maddesine göre İlçe sınırları içinde bulunan ve daha evvel Belde belediyesi iken yası gereği belediyeleri kapanan Altındere, Dokurcun ve Kuzuluk Mahallelerinde kurulması istenen yeni Mahallelerle ilgili talep görüşülmek üzere Hukuk Komisyonuna Meclisin bir önceki toplantısında havale edilmişti. İlgili komisyon raporunu hazırlayamadığı için taleple ilgili raporun Meclisin Nisan ayı içinde yapacağı toplantıya yetiştirilmesine karar verildi.

Bu arada AKP Meclis grup başkanı Abdurrahim Atmaca ile MHP grup başkanı Murat Öz’ün birlikte imzalayarak verdikleri dilekçe önce gündeme alındı. Daha sonra toplantıyı yöneten başkan grup başkanlarının verdikleri dilekçede Meclisin Mart ayı toplantısında alması gereken huzur hakkı ücretlerinin Mehmetçik Vakfına bağışlanması talebinin olduğunu belirterek talebi oya sundu ve oy birliğiyle Meclis üyelerinin Mart ayına ait almaları gereken huzur hakları Vakfa bağışlanmış oldu.