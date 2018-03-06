SAİT BEŞİR’İN BABA ACISI

Akyazı belediyesi meclis üyesi As Akyazı Spor kulüp başkanı

Bu haber 2018-03-06 22:10:01 eklenmiş ve 165 kez görüntülenmiştir.

Akyazı belediyesi meclis üyesi As Akyazı Spor kulüp başkanı Sait Beşir’in babası eski İl genel meclis üyesi ve Topağaç Mahallesi eski muhtarı Halit Beşir vefat etti.

İlçemiz Topağaç Mahallesi halkından Mahmut, Kemal ve Hüseyin Beşir’in kardeşleri, Çetin, Halil, As Akyazı Spor kulüp başkanı Sait ve Emre Beşir’in babaları İlgenel eski meclis üyesi ve Topağaç Mahallesi Eski Muhtarlarından Halit Beşir’in cenazesi bugün Topağaç Mahallesi Camiinde kılınan ikindi ve cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Halit Beşir’in cenaze törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli, Hendek eski belediye başkanı ve Milletvekili Ali İnci, belediye başkanı Hasan Akcan, Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk Mahalle Muhtarları, Amatör Spor kulüplerinin temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti İlçe başkanları, STK’lar, Oda başkanları ve çok sayıda yakınları katıldı.

Merhum Halit Beşir’e Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI