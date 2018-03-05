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AKYAZILI TIRCI KAZA YAPTI

Mehmet Boğaz isimli Akyazılı TIR’cı kullandığı TIR’ın direksiyon
Bu haber 2018-03-05 23:44:44 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.

 

Mehmet Boğaz isimli Akyazılı TIR’cı kullandığı TIR’ın direksiyon hakimiyetine kaybedince Ankara’nın Nallıhan İlçesinde kaza yaptı. Kazada TIR parçalanıp kullanılamaz hale gelirken sürücü Mehmet Boğaz ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatması şans olarak değerlendirildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yol kenarında park etmiş halde bulunan bir başka TIR’ın dorsesine çarparak parçalanan TIR’ın sürücüsü Mehmet Boğaz kaza mahalline gelen 112 ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı mahallede b ulunan diğer Akyazılı TIR’cılar ise kazayı duyar duymaz hastaneye giderek arkadaşlarını ziyaret ettiler ve kendisine moral verdiler.

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