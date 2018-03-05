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DAVUTOĞLU KUZULUK’TA BUGÜNÜ KONUŞTU

Sakarya Öğrenci Birliğinin Sakarya Üniversitesi öğrencileri için
Bu haber 2018-03-05 14:43:52 eklenmiş ve 81 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Öğrenci Birliğinin Sakarya Üniversitesi öğrencileri için düzenlediği bugünü konuşmak adlı panelin şeref konuğu eski Başbakanlardan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu oldu.

Kuzuluk Termal Otel de gerçekleşen panele katılan eski Başbakan Davutoğlu panelde duruş kitabı üzerinde bir konuşma yaptı.

Panele katılmak üzere Kuzuluk Termal Otel tesislerine gelen eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, Akyazı Belediyesi başkan yardımcısı Mehmet Çakmak eşlik etti. Üniversite öğrencileri de eski Başbakan Davutoğlu’nu dikkatli bir şekilde dinledi.
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