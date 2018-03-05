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“ÇOCUKLARIMIZI CİNSEL İSTİSMARDAN KORUMALIYIZ”

Akyazı’da aile ve evlilik danışmanlığı yapan ve konusunun uzmanı olan
Bu haber 2018-03-05 14:42:32 eklenmiş ve 212 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da aile ve evlilik danışmanlığı yapan ve konusunun uzmanı olan Emel Sevencan Kaplan son günlerin gündemini oluşturan çocuklara cinsel istismar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Öncelikli olarak bu konuda ailelere ve eğitimcilere büyük görev düşüyor diyen Emel Sevencan Kaplan, aileler ve eğitimciler çocukların belli gelişim dönemlerinde bu konu üzerinde çocuklarını bilgilendirmeli ve onlara verecekleri eğitimlerin de bu sorunun çözümünde önemli rol oynayacağını söyledi.

Çocuklar eğer bu bilgilere ulaşamazlarsa akranlarından, gazete veya televizyonlarda uygunsuz resim ve video gördüğünde ve seyrettiğinde o durumu yanlış anlamlandırabilirler. Bu konuda bilgisiz oldukları için yanlış kişilerin karşısında kendilerini savunmada yetersiz kalabilirler diyen Emel Sevencan Kaplan, ailelerin yapmaları gerekenleri de şöyle sıraladı “  Çocuklarımız için sağlıklı güven ortamı oluşturmalı, yargılayıcı olma yerine açıklayıcı bir iletişim dili kullanmalı, çocuğun yaş ve seviyesine uygun cinsellik ve üreme eğitimi verilmeli, çocuklara kendilerini tehdit altında hissetlerinde o ortamdan çıkmalarını öğretmeli, çocuklara bu konuda bilgiler verilirken kesinlikle abartıdan kaçınılmalıdır”

Bu tür düşünceye sahip olanların mutlak surette bir klinikte tedai görmeleri gerektiğinin de altını çizen evlilik ve aile danışmanı Emel Sevencan Kaplan, son günlerde gündemde olan hadım cezasının caydırıcılık özelliği olduğunu belirtti ve bu hastalığa yakalanmış olanların durumları incelendiğinde altında çocukluk dönemlerinde sağlıksız anne baba ilişkileri ve büyük ölçüde de sevgisizlik yattığının görüldüğünü belirterek açıklamasını şöyle tamamladı “ Çocuğunuza eğitim verirken yetersiz kalacağınızı düşünen anne babaların bir uzmandan destek almalarını öneririm”
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