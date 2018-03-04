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KUZULUKSPOR’DAN ÇAMLICASPOR’A YARIM DÜZİNE 6-0

1.Amatör Küme Gurubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kuzulukspor sahasında
Bu haber 2018-03-04 16:02:10 eklenmiş ve 348 kez görüntülenmiştir.

 

1.Amatör Küme Gurubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kuzulukspor  sahasında konuk ettiği Çamlıcaspor’a gol yağdırdı.

Zayıf rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan Kuzulukspor ilk yarıda  10. Dakikada Orhan, 21. Dakikada Fatih U. 25. Dakikara Gökhan ve 40. Dakikada İsmail’in ayağından kazandığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

2. Yarı yine üstün olan takım Kuzulukspordu. 50. Dakikada Uğur ve 60. Dakikada Fatih le 2 gol daha kazanan Kuzulukspor durumu 6-0 yaptı. Bundan sonra tempo düşüren Kuzulukspor  maçı bu sonuçla tamamladı.

Maçın 80. Dakikasında birbirine sert giren Kuzulukspordan İsmail ve Çamlıcaspordan Yunus Kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.

Ligin sona ermesine 2 hafta kala Kuzulukspor  şampiyonluk iddiasını hala sürdürüyor.

KUZULUKSPOR: 6

Çamlıcaspor:      0

STAT: Kuzuluk Sentetik

Hakemler: Uğur Muslu ***   Önder Demir ***   Hakan Yılmaz  ***

KUZULUKSPOR: Emirhan** Ramazan*** ( Halil**) Emirhan *** (Oğuz**) Hasan *** Gökhan *** Fatih C.*** Serdar ** (Recep**) Fatih*** İsmail Dk.80 KK) Fatih U.*** Uğur ***

ANTRENÖR: Yusuf Demirbaş

ÇAMLICASPOR: Furkan * Yusuf* Semih* ( Barış*) Ozan** Ekrem* Yunus Dk.80 KK) Talha* Onurcan* Nevzat* Orhan** Bahadır ** Cengiz **

ANTRENÖR: Yılmaz Yavuz.

GOLLER : Dk.10 ve 25 Gökhan, Dk.21 Fatih U., Dk. 40 İsmail, Dk.50 İsmail, Dk.60 Fatih (Kuzulukspor)

 http://www.bizimakyazi.com/files/uploads/bde5f68484.jpg
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