HENDEKTE GOL DÜELLOSU ASAKYAZISPOR’UN 5-8

Süper Amatör A Grubu’nda orta sıraları ilgilendiren mücadelede Akova Barışspor, Hendek suni çim sahada As Akyazıspor’u konuk etti.

Asakyazı Akyazı’da oynanan ilk yarı maçında Akova karşısında beraberlik golünü 90+4 te atabilmiş ve 1-1 berabere kalmıştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf As Akyazıspor oldu 2.Dakikada gelişen atakta Onur’un ayağından kazandığı gol ile 1-0 öne geçti

23. Dakikada ise Niyazi Polat’ın Atığı gol ile As Akyazıspor skoru 2-0 Yaptı.

Akova Barışspor 27.Dakikada kazandığı penaltıyı Anılcan ile gole çevirdi 2-1

As Akyazıspor 43 Dakikada Onur ile bir gol daha kazandı ilk yarı sonucu belli oldu3-1

İkinci yarı adeta gol yağmuru vardı As Akyazıspor Hendek deplasmanında 8-5 sonuçla ayrılıp haftayı 3.Puan ile kapayan taraf oldu.

Akova Barışspor: 5

As Akyazıspor: 8

Saha: Hendek Sentetik

Hakemler: Erkan Engin, Şair Bayhan Yeşil, Hakan Can Yılmaz

Akova Barışspor: Serdar, Yasin(Levent), Kadri, Emre(Talha), Cihan, Fırat, Cihan Ersoy, Murat, Oğuzhan, Anıkan, Savaş Antrenör: Ali Kemal Yener

As Akyazıspor: Emre, Sedat, Faruk, Hasan, Tunahan, Mustafa (Muhammet), Berkay, Hasan Çakmak, Niyazi Polat, Cavit (Uğur), Onur

Antrenör: İbrahim Altuntaş

Goller:Dk 27 Dk 47 Murat Dk 73 Oğuzhan 78 Savaş 85 Kadir (Akova Barışspor); Dk2 -43 Onur, Dk 23-49-80 Niyazi, Dk 60 Uğur Dk 66 Berkay Dk 90 Hasan Çakmak (As Akyazıspor)

Kırmızı Kart:Hasan(As Akyazıspor)