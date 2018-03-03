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SİNAN ÇİLELİ KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI OLACAK

SİNAN ÇİLELİ KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI OLACAK

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SİNAN ÇİLELİ KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI OLACAK

Sakarya bürokrasisinin yakından tanıdığı
Bu haber 2018-03-03 00:06:42 eklenmiş ve 154 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya bürokrasisinin yakından tanıdığı ve  uzun yıllar Adapazarı Belediye Başkan Yardımcılığı ve Akyazı Belediye Başkan Yardımcılığı yapan, Sinan Çileli, Acıbadem-Ataşehir Hastanesinde, önümüzdeki hafta karaciğer nakli ameliyatı olacaktır.

Sinan Çileli’ye şimdiden acil şifalar diler, bir an önce sağlığına kavuşmasını temennilerimizi iletiriz. BİZİM AKYAZI

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