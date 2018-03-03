SİNAN ÇİLELİ KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI OLACAK
Sakarya bürokrasisinin yakından tanıdığı
Bu haber 2018-03-03 00:06:42 eklenmiş ve 154 kez görüntülenmiştir.
Sakarya bürokrasisinin yakından tanıdığı ve uzun yıllar Adapazarı Belediye Başkan Yardımcılığı ve Akyazı Belediye Başkan Yardımcılığı yapan, Sinan Çileli, Acıbadem-Ataşehir Hastanesinde, önümüzdeki hafta karaciğer nakli ameliyatı olacaktır.
Sinan Çileli’ye şimdiden acil şifalar diler, bir an önce sağlığına kavuşmasını temennilerimizi iletiriz. BİZİM AKYAZI
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