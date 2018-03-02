AKYAZI MEHMETÇİK İÇİN YÜRÜDÜ

Akyazı Sivil Toplum Kuruluşu platformu tarafından organize edilen

Bu haber 2018-03-02 22:24:34 eklenmiş ve 125 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Sivil Toplum Kuruluşu platformu tarafından organize edilen Mehmetçiğe destek yürüyüşüne binlerce kişi katıltıldı. Jandarma Karakolunda başlayan yürüyüş Gazi Süleyman Paşa Camii önünde son buldu.

Akyazı Sivil Toplum Kuruluşları platformunca organize edilen ve saat 12.00’da Akyazı Jandarma karakolu önünde başlayan yürüyüşe binlerce Akyazılı katıldı.

Akyazı Kaymakam vekili Mehmet Fatih Çiçekli, belediye başkanı Hasan Akcan ve Sivil toplum kuruluşları tarafından Akyazı Jandarma komutanı Binbaşı Mustafa Hekimoğlu’na Kuran-i kerim ve Bayrak verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başlayan program sloganlarla birlikte yürüyüşle devam etti. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüş Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii önüne kadar devam etti. Mehteran eşliğinde İlçe merkezine gelen topluluk burada yapılan dua ile birlikte son bulurken vatandaşlar toplu olarak Gazi Süleyman Paşa camiinde Cuma namazı kıldı.

Kılınan namazının ardından İlçe Müftüsü İzzet Şener Afrin de sürdürülen Zeytin Dalı harekatında savaşan Mehmetçiğimiz için dua etti. Ellerin semaya kalktığı programda Akyazılılar Mehmetçiği bağrına bastı.

Yürüyüşe Kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye başkanı Hasan Akcan, İlçe müftüsü İzzet Şener, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Hekimoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz, AK parti ilçe başkanı Feyzi Bora, MHP İlçe başkanı Ali Doğan Eroğlu, Saadet partisi İlçe başkanı Selman Demirtaş, 15 Temmuz Milli İrade derneği başkanı Ali Gezer, Sivil Toplum Kuruluşları, Oda başkanları, Öğretim görevlileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.