VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFLERE TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ

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Vergi Haftası nedeniyle Vergi Dairesi müdürü Ali Ilgaz ve Vergi dairesi
Bu haber 2018-03-02 06:11:18 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Vergi Haftası nedeniyle Vergi Dairesi müdürü Ali Ilgaz ve Vergi dairesi çalışanları ilçede Vergilerinin zamanında düzenli olarak ödeyen esnafları ziyaret ederek teşekkür etti.

Vergi dairesi heyeti ilk olarak Kaymakam   Mehmet Fatih Çiçekli,  Belediye Başkanı Hasan Akcan ve ATSO Başkanı Şinasi Bayraktar’ı makamında ziyaret ederek vergi haftası dolayısı ile bilgiler verdi.

Akyazı Vergi Dairesi müdürü Ali Ilgaz ve daire personeli daha sonra  İlçede vergilerini zamanında ve düzenli olarak ödeyen Esnafları ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.

Akyazı Vergi dairesi müdürü Ilgaz ve çalışma arkadaşları bu yıl 29.uncusu kutlanan 26 Şubat-4 Mart vergi haftası nedeniyle  ilçemiz esnaflarından Mustafa Birincioğlu, İsmail Berberoğlu ve Mehmet Öztürk’ü işyerlerinde ziyaret etti.

Akyazı Vergi Dairesi müdürü Ali Ilgaz vergi haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler yapıyoruz Vergisel yükümlülüklerini yerine getirerek, vergisini zamanında ve tam olarak ödeme gayretinde olan tüm mükelleflere ve vatandaşlara ülkemizin ekonomik istikrarına ve gelişimine sağladıkları değerli katkılar için teşekkür ediyorum. Bu gün ilçe esnaflarımızı ziyaret ediyoruz bu ziyaretlerimiz hafta boyunca sürecek dedi.
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