Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
93' LÜK KEMALETTİN DEDE KİNOA ÜRETTİ PAZAR BULAMIYOR

93' LÜK KEMALETTİN DEDE KİNOA ÜRETTİ PAZAR BULAMIYOR

AKYAZI KENT KONSEYİ KAYMAKAM’LA TANIŞTI

AKYAZI KENT KONSEYİ KAYMAKAM’LA TANIŞTI

GAZETECİLERDEN KAYMAKAM ÇİÇEKLİYE HOŞ GELDİNİZ ZİYARETİ

GAZETECİLERDEN KAYMAKAM ÇİÇEKLİYE HOŞ GELDİNİZ ZİYARETİ

OKULLAR ARASI ORYANTRİK YARIŞMASI AKYAZI'DA YAPILDI

OKULLAR ARASI ORYANTRİK YARIŞMASI AKYAZI'DA YAPILDI

ZEKİ ALBAYRAK VEFAT ETTİ

ZEKİ ALBAYRAK VEFAT ETTİ

KOOPRATİFÇİ ESNAF YİNE AHMET DURMUŞ DEDİ

KOOPRATİFÇİ ESNAF YİNE AHMET DURMUŞ DEDİ

AKYAZI KENT KONSEYİ KAYMAKAM’LA TANIŞTI

Akyazı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ilçemize atanan
Bu haber 2018-02-28 22:57:59 eklenmiş ve 155 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ilçemize atanan Sakarya Vali Yardımcısı Akyazı Kaymakam vekili Mehmet Fatih Çiçekli’yi makamında ziyaret ettiler.

Akyazı Kent Konseyi yürütme kurulu toplantısına;Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tutar, Esnaf Kefalet Koop. Başkanı Ahmet Durmuş, Belediye Meclis Üyeleri Alim Gül ve Abdullah Hikmet Kurt, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz, Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Handan Bilgiç, Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Elâ Özten, Kent Konseyi Gençlik ve Çocuk Meclis Başkanı Sultan Murat Tosun, Kaymakamlık Yazı İşleri Cengiz Bilgin, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Sabri Damar, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş, Genel Sekreter Yasemin Sal Özyiğit katıldı.

Akyazı Kent Konseyi sekreteri Yasemin Sal Özyiğit Kaymakam Çiçekli’ye Kent Konseyinin yapmış oldukları ve yapacakları projeler ile ilgili bilgi verirken, Kent Konseyinin en önemli konusu olan Madde Kullanımı ile mücadele için yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan:” En önemli gündem maddemiz geçtiğimiz toplantılarda da konuştuğumuz gibi Madde Kullanımı ile ilgili alınacak tedbirler ve çalışmalar, bu amaçla Belediye olarak güzel bir projeler hazırlıyoruz. Birinci önceliğimiz Kent Konseyi olarak, Toplum Bilinci için toplantılar ve Eğitim seminerleri düzenliyoruz.  Ardından bu konuda sıkıntılı olan vatandaşlarımıza nasıl yardımcı oluruz sorusuna cevap arayarak ve projeler üreterek gerekeni yapacağız” 

Sakarya Vali Yardımcısı Akyazı Kaymakam vekili Mehmet Fatih Çiçekli ise: “Başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm Kent Konseyi üyelerini tebrik ediyorum. Bu çalışmalarda bizler de yanlarında olacağız. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için her çalışmada birlikteyiz” dedi.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
23:26 - 93' LÜK KEMALETTİN DEDE KİNOA ÜRETTİ PAZAR BULAMIYOR
Karapürçek İlçesi Meşe Pınarı Mahallesinde ikamet eden...
22:59 - AKYAZI KENT KONSEYİ KAYMAKAM’LA TANIŞTI
Akyazı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ilçemize atanan...
12:05 - GAZETECİLERDEN KAYMAKAM ÇİÇEKLİYE HOŞ GELDİNİZ ZİYARETİ
Akyazı’da görev yapmakta olan ve bazı Yerel ve Ulusal gazetelerin...
16:12 - KOOPRATİFÇİ ESNAF YİNE AHMET DURMUŞ DEDİ
S.S. Akyazı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinin olağan genel kurulu ...
23:03 - AKYAZILI ÜLKÜCÜLER ŞEHİTLERİMİZİ ANDI
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Anma Etkinlikleri kapsamında Ülkü Ocakları Akyazı...
19:50 - AFAD-S.A.B.A.H.- TRAC BİRLİKTE AFET EĞİTİMİNDE
Sakarya AFAD gönüllü kuruluşlar olan S.A.B.A.H. arama kurtarma ve TRAC...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ