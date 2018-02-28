GAZETECİLERDEN KAYMAKAM ÇİÇEKLİYE HOŞ GELDİNİZ ZİYARETİ

Akyazı’da görev yapmakta olan ve bazı Yerel ve Ulusal gazetelerin

Bu haber 2018-02-28 12:02:09 eklenmiş ve 91 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da görev yapmakta olan ve bazı Yerel ve Ulusal gazetelerin temsilcileri Akyazı kaymakamlığı görevine vekaleten görevlendirilen Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Akyazı’da görev yapmakta olan Yenihaber Gazetesi Akyazı temsilcisi Kenan Certel, Akyazi.net genel yayın yönetmeni,Medyabar.com ve Doğan Haber Ajansı muhabiri Akyazı temsilcisi Alaattin Onur, Akyazı Net İnternet Sitesi editörü Davut Kaya ve Akyazılı gazeteci Remzi Armağan’dan oluşan bir grup gazeteci ilçeye vekâleten atanan Sakarya Vali Yardımcısı Kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli’yi makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler. Rahatsızlığı nedeniyle duayen gazeteci Salim Özyılmaz ziyarete katılamadı.

Ziyaret esnasında konuşan Akyazı’da görev yapan gazeteciler yeni Kaymakam Çiçekli’ye yeni görev yerinde başarı dileğinde bulundular ve Akyazı’nın ileri gitmesi ve bir eksikliğinin giderilmesi ile ilgili yapılacak olan her türlü çalışmasının yanında yer alacaklarını belirttiler.

Kaymakam Çiçekli Akyazı ile ilgili sorunları gazetecilerden de dinlerken İlçeyle ilgili bilgiler aldı. Çiçekli Akyazı’da Ulusal gazeteler, Ajanslar ve yerel gazetelerin temsilcileri ile internet sitelerden oluşan güçlü bir basının olduğunu belirtti.

Kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli Akyazı’da başlatacak oldukları Uyuşturucu ile mücadele hakkında bilgiler verirken gerçek anlamda gençlerimizi bu illetten kurtaracaklarını ve bunun için tüm çabalarını serf edeceklerini belirtti.

Çiçekli son olarak yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.