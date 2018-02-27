OKULLAR ARASI ORYANTRİK YARIŞMASI AKYAZI'DA YAPILDI

Sakarya Oryantrik yarışması Akyazı’da yapıldı.

Bu haber 2018-02-27 21:47:58 eklenmiş ve 110 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Oryantrik yarışması Akyazı’da yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda İzci kamplarının vazgeçilmez oyunlarından olan Türkçe adı yön bulma oyunu kalabalık bir katılımla ve oldukça zevkli ve çekişmeli geçti.

Küçük Erkek, Küçük Kızlar, Yıldız erkek, yıldız Kız ve Genç Kız ve Genç Erkeklerin takımlar halinde yarıştığı Oryantrik yarışmasına yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Dereceye girenleri madalya ve kupaları Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Oryantrik federasyon temsilci Cihat Acar, Sakarya ve Kocaeli oryantrik il temsilcileri Mehmet İpek ve Ali Güral Erdem, Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, İlçe Spor Müdürü Adem Altun ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi yrd. Doç. Dr.Gökhan Baral verdiler.

YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN OKULLAR:

KÜÇÜK KIZLAR

1-Yenigün Ortaokulu

2-Vali Mustafa Uygur Ortaokulu

3-Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu

4-Hızırtepe Ortaokulu

5-ehmet Gölhan Ortaokulu

6-Fatma Özkan Ortaokulu

KÜÇÜK ERKEKLER

1-Yenigün Ortaokulu

2-Fatma Özkan Ortaokulu

3-Özteb Ortaokulları

4-Vali Mustafa Uygur Ortaokulu

YILDIZ KIZLAR

1-Kuzuluk DR. Enver Ören Ortaokulu

2-Mehmet Gölhan Ortaokulu

3-Yenigün Ortaokulu

YILDIZ ERKEK

1-Vali Mustafa Uygur Ortaokulu

2-Yenigün Ortaokulu

Mehmet Gölhan Ortaokulu

GENÇ KIZ A

1-Sakarya Anado lu Lisesi

GENÇ KIZ B

1-Sakarya Anadolu Lisesi

2-Pamukova MTAL

GENÇ ERKEK A

1-Özel Altın Küre Lisesi

2-Geyve Anadolu İmamhatip Lisesi

GENÇ ERKEK B

1- Sakarya Anadolu Lisesi

2-Özel Altınküre Lisesi

3- Hürriyet Anadolu Lisesi

ORYANTİRİK NEDİR

Oryantiring (yönbul, orienteering) harita yardımıyla yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor. Farklı arazi koşullarında yapılabilse de genellikle ormanlık arazide yapılması tercih edilmektedir. Çoğu ülkede federasyonlar halinde örgütlenmiştir ve belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Kurallar

Hedef Bayrağı

Oryantiringde sporcular kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere (kontrol noktaları) sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar. Kontrol noktalarında turuncu-beyaz bayraklar bulunur. Yarışmacılar bayrağın yanındaki zımbayı ellerindeki fişe (kontrol kartı) basarak kontrol noktasına ulaştıklarını kanıtlarlar. Bazı yarışmalarda zımba ve kontrol kartı yerine elektronik bir sistem de kullanılmaktadır. İki hedef arasında hangi yolu izleyeceğine yarışmacı kendi karar verir. Amaç hedefleri en kısa sürede tamamlamaktır. Tüm hedeflere ulaşamayanlar genellikle diskalifiye edilir. Yarışmacıların birbirini izlememesi için genellikle birkaç dakika arayla çıkış verilir. Yarışmacılar parkur boyunca karşılaşsalar dahi birbirlerini izlemeleri yasaktır.

Araçlar



Harita: Oryantiring haritası, topografik haritanın üzerine bitki örtüsü, kayalar, küçük çukur ve tümsekler, kuru dere ve sel yatakları, su kanalları, elektrik telleri, evler vb. unsurların işaretlenmesiyle oluşturulur. Ölçek genellikle 1:5.000 – 1:25.000 aralığında olur. Eşyükselti eğrileri, arazideki ayrıntıların görülmesine imkân verecek şekilde 5 ila 25 metre sıklığında çizilir. Harita, yarışmayı düzenleyenler tarafından hazırlanarak sporculara yarışma öncesinde verilir.

Kontrol kartı: Kontrol noktalarına gittiklerini kanıtlamaları için sporculara yarışma öncesinde verilir. Yarışmacılar kontrol noktalarındaki zımbaları bu karta basar.





Pusula: Haritanın doğru yorumlanması ve kerteriz alma amacıyla yaygın olarak kullanılmakla birlikte zorunlu değildir. Gerek tecrübeli gerekse acemi sprocuların sadece harita ile oryantiring yapması mümkündür. Oryantiring pusulaları haritayla birlikte kullanılabilmesi için şeffaf tabanlı yapılırlar. Parmak pusulası tek elde harita ile taşınabilmesi için parmağa takılabilen pusula tipidir.





Orienteering Yarışı Nasıl Yapılır :

Önceden özel haritası çıkarılmış olan bir arazide diyelim 15 tane kontrol noktası yerleştirilmiş olsun. Noktalar bir orienteering bayrağı (kavuniçi – beyaz 30cmx30m ebadında) ve bir zımbadan oluşmakta. Bu noktalar haritada işaretli. Yarışmacının görevi start aldıktan sonra bu noktaları harita okuyarak, pusula kullanarak bulmak ve en kısa zamanda bitiş noktasına gelmek.

Doğru noktayı bulduğunuz anda elinizdeki kontrol kartının ilgili kutusunu o noktadaki zımba ile deliyorsunuz. 15 noktayı da buldu iseniz yani elinizdeki kartın üzerine 15 noktanın zımbasını bastı iseniz bitiş noktasına geldiğinizde hakemler sizin noktaları bulup bulmadığınızı ellerindeki anahtar karttan kontrol ediyorlar. Bu işlemi en kısa sürede yapan kazanıyor.