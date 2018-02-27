ZEKİ ALBAYRAK VEFAT ETTİ

Akyazı yeni mahalle halkından, merhum Kamil Albayrakın oğlu, merhum imam Cemalettin Furuncuoğlu’nun damadı, Mesut Albayrak’ın ağbeyi, Metin ve Bahattin Furuncuoğlu’nun enişteleri, Münir Bal ve İzzettin Sarı’nın bacanağı Mevlüt Koy ve Hasan Kansu’nun kayınbiraderleri, Orman işletmesinden emekli muhasebeci Zeki Albayrak vefat etti.
72 yaşında vefat eden Zeki Albayrak’ın Cenazesi 27 Şubat 2018 (Bugün) Yeni mahalle Ulucamiinde kılınan öğle ve cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhum Zeki Albayrak’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI