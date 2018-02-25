KOOPRATİFÇİ ESNAF YİNE AHMET DURMUŞ DEDİ

S.S. Akyazı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinin olağan genel kurulu

Bu haber 2018-02-25 16:06:14 eklenmiş ve 204 kez görüntülenmiştir.

S.S. Akyazı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinin olağan genel kurulu Nostalji düğün salonunda yapıldı. İki adayın çekişeceği genel kurulu Kooperatif Ortakları büyük ilgi gösterdi ve toplantının yapıldığı salon ortaklara yetmedi.

Sakarya Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliği başkanı Ali Yılmaz tarafından yönetilen genel kurulda ASKF Başkanı ve Kooperatif ortağı Yaşar Zımba ile Recep Solak da divan üyeliği yaptı.

Saygı duruşu ile başlayan ve istiklal marşının söylenmesi ile devam eden kongrede 16 gündem maddesi görüşülerek ortaklar tarafından kabul edildi. Yönetim Kurulunun 2017 yılına ait faaliyet, hesap ve Denetçiler raporları Kooperatif Müdürü Metin Bayhan tarafından okundu. Kooperatifin 2017 yılı içinde 199 bin 131 TL. kar yaptığı okunan hesap raporundan anlaşıldı. Divan başkanı okunan raporları ve tahmini bütçeyi oylattı. Hem raporların hem de Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerini de ibrası oybirliği ile kabul edildi.

Her yıl yapılmakta olan Kooperatif Genel kurullarının bundan böyle üç yılda bir yapılması hususu da oy birliği ile ortaklar tarafından kabul edildi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 510 bin 400 liralık gelir bütçesi ile 502 bin 150 liralık gider bütçesi Kongreye katılan ortaklar tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim v e Denetim Kurulu üyeleri ile Personele yıl içinde dağıtılan plasman üzerinden huzur hakkı ödenmesini ortaklar oy birliğiyle kabul etti.

Divan başkanı gündemin 11-12 ve 13. Maddelerini 15. Madde ile değiştirilmesini ortakların onayına sundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Seçimlerin açık oyla mı yoksa kapalı oyla mı yapılması hususunu divan başkanı oya sundu ve 30 ortak oylamanın gizli oylamayla yapılsın yönünde oy kullanırken salonu dolduran büyük çoğunluk seçimin açık oyla yapılmasını kabul edince salondaki ortam bir anda gerildi. Ancak her başkan adayının ortamı yumuşatması olası bir arbedeyi önlemiş oldu. Ortakların aldığı karar gereği Yönetim Kurulu asil ve yedek, Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Bölge Birliği temsilcisi seçimi açık oyla yapıldı.

Seçimin açık oyla yapılması kararına ikinci aday Sezer Başkaya ile Şoförler Odası Başkanı Hikmet Özgür’den tepki geldi. Tepkiye neden olarak da salonda ortak olmamalarına rağmen seçimin açık oyla yapılması yönünde oy kullanmalarını gösterdiler. Seçimin açık oyla yapılması kararını protesto için muhalefet divana oy pusulasını vermesine rağmen seçimden çekiliyorum dedi ve salonu terk etti. Ancak divan başkanı her iki listeyi de oylattı ve Ahmet Durmuşun başını çektiği liste seçimi farklı bir şekilde kazandı. Böylece genel kurula katılan ortaklar 3 yıl süreyle yönetim kuruluna 5 asil ve 5 yedek, üç yıl süreyle denetim kuruluna 2 asil ve 2 yedek ve yine 3 yıl süreyle de Bölge Birliği temsilciliğine de 3 asil ve 3 yedek üye seçimi yaptı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye gelen Ahmet Durmuş genel kurullarına katılan herkese teşekkür etti ve güveninize layık olmak için daha çok çalışacağız dedi.

YÖNETİM KURULU

1-Ahmet Durmuş

2-Emin Şenyiğit

3-Muammer Taşkın

4-Ali Yıldırım

5-Hasan Aksoy

DENETLEME KURULU

1-Mustafa Kılıç

2-Alaattin Şenol

BÖLGE BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ

1-Ahmet Durmuş

2-Emin Şenyiğit

3-Ali Yıldırım