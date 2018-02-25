ASAKYAZI DÖRT KÖŞE 4-2

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Süper Lig A Grubu’nda play-off hesapları yapan As Akyazıspor,
Bu haber 2018-02-25 15:56:32 eklenmiş ve 87 kez görüntülenmiştir.

Süper Lig A Grubu’nda play-off hesapları yapan As Akyazıspor, 19’ncu hafta maçında evinde Hendek Dereköyspor’u ağırladı. Maça hızlı başlayan ev sahibi 3’te Fatih ile öne geçti. Konuk ekip 8’de Seçim ile eşitliği sağladı. İlk yarısı böyle biten maçın ikinci yarısında Seçim 48’de konuk ekibi öne geçirdi.

Dk. 66’da Berat’ın kırmızı kartı sonrası 10 kişi alan rakibi önünde üstünlüğü eline alan As Akyazıspor, 75’te Niyazi, 80’de Faruk ve 86’da Berkay’ın golleriyle maçı 4-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

As Akyazıspor’da 80’de Resul kırmızı kart gördü.   

 As Akyazıspor: 4

Hendek Dereköy: 2

Saha: Akyazı

Hakemler: Burak Olcar** Sunay Bayar** Emirhan Sallıtepe**

As Akyazıspor: Emre** Sedat** Tunahan** (Faruk**) Resul (KK)  Hasan Ş.*** Yasin** Berkay** Niyazi** Muhammet** (Uğur**) Fatih*** Onur**  (Hasan Ç.**)

Antrenör: İbrahim Altuntaş

Hendek Dereköy: Furkan** Uğur** Ziya** Kayhan** Murat** Berat (KK) Samet** Seçim*** Sinan** Devlet** (Sezer*) (Feyyaz*) Musa** (Abdullah*)

Antrenör: Hasan Zandolu

Goller: Dk.3 Fatih, Dk.75 Niyazi, Dk.80 Faruk, Dk.86 Berkay (As Akyazıspor), Dk.8-48 Seçim(Hendek Dereköy)

Kırmızı kart: Dk.66 Berat (Hendek Dereköy), Dk.80 Resul (As Akyazıspor)

 

 
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