ASAKYAZI DÖRT KÖŞE 4-2

Süper Lig A Grubu’nda play-off hesapları yapan As Akyazıspor, 19’ncu hafta maçında evinde Hendek Dereköyspor’u ağırladı. Maça hızlı başlayan ev sahibi 3’te Fatih ile öne geçti. Konuk ekip 8’de Seçim ile eşitliği sağladı. İlk yarısı böyle biten maçın ikinci yarısında Seçim 48’de konuk ekibi öne geçirdi.
Dk. 66’da Berat’ın kırmızı kartı sonrası 10 kişi alan rakibi önünde üstünlüğü eline alan As Akyazıspor, 75’te Niyazi, 80’de Faruk ve 86’da Berkay’ın golleriyle maçı 4-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
As Akyazıspor’da 80’de Resul kırmızı kart gördü.
As Akyazıspor: 4
Hendek Dereköy: 2
Saha: Akyazı
Hakemler: Burak Olcar** Sunay Bayar** Emirhan Sallıtepe**
As Akyazıspor: Emre** Sedat** Tunahan** (Faruk**) Resul (KK) Hasan Ş.*** Yasin** Berkay** Niyazi** Muhammet** (Uğur**) Fatih*** Onur** (Hasan Ç.**)
Antrenör: İbrahim Altuntaş
Hendek Dereköy: Furkan** Uğur** Ziya** Kayhan** Murat** Berat (KK) Samet** Seçim*** Sinan** Devlet** (Sezer*) (Feyyaz*) Musa** (Abdullah*)
Antrenör: Hasan Zandolu
Goller: Dk.3 Fatih, Dk.75 Niyazi, Dk.80 Faruk, Dk.86 Berkay (As Akyazıspor), Dk.8-48 Seçim(Hendek Dereköy)
Kırmızı kart: Dk.66 Berat (Hendek Dereköy), Dk.80 Resul (As Akyazıspor)