AKYAZILI ÜLKÜCÜLER ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Anma Etkinlikleri kapsamında Ülkü Ocakları Akyazı

Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Anma Etkinlikleri kapsamında Ülkü Ocakları Akyazı İlçe Başkanlığınca Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde “Kılıçkıran’dan Fırat’a Şehitleri Anma Programı” gerçekleştirildi.

Programa Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanı Soyhan Sofuoğlu Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığı Yönetimi, İlçe ocak Başkanları ve Yönetimleri, MHP Akyazı İlçe Başkanı Doğan Eroğlu, Akyazı Belediye Başkanı Yardımcısı Sayın Mehmet Çakmak Ak Parti Akyazı İlçe Başkanı Feyzi Bora ile MHP Akyazı İlçe Yönetimi tarafından geniş katılım sağlandı.

Sunumunu Yunus Uçar ve Züleyha İbaç’ın yaptığı gecede Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından açılış konuşmasını Ülkü Ocakları Akyazı İlçe Başkanı İbrahim Çalıkoğlu yaptı. Çalıkoğlu;“ Tarih 20 Şubat 2015 gününü gösterdiğinde, insan siluetine bürünmüş canavar ruhlu cani sürüsü bir yandan da Ülkücü Hareket’in yiğit duruşu karşısında her türlü kahpeliğe kalleşliğe başvurduğu sırada olayları alevlendiriyorlardı. Sınav haftasıydı. Okumaya gelen vatanına milletine hayırlı birer fert olma gayretinde olan ülkücülerin sınava alınmaması için her türlü kahpeliğe de başvuruyorlardı bölücü mihraklar. Her türlü olayı çıkartıyor, her türlü kargaşanın önünü açıyordu. İşte burada karşılarına bozkurt yürekli kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu çıkıyor ve hedef haline geliyordu. 4 Ocak 1968 günü yola çıkan ‘Ülkücü Şehitler’ kervanına 20 Şubat 2015 günü Fırat Çakıroğlu olarak adını yazdırıyordu dedi.

Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanı Soyhan Sofuoğlu yapmış olduğu konuşmasında; “Ülkücü Hareket olarak şehitlerimizden aldığımız feyz ile geleceğin lider ülkesini inşa edecek gençliği ilimde, eğitimde, sporda, kültürde, her alanda geliştirmenin gayreti içerisinde mücadelemiz yılmadan sürecektir. Bu gençlik öyle bir gençliktir ki; sırtını yumuşak koltuklarına dayayıp, sahip olduğu makamın büyüsüne kapılıp, kendinden olmayanları aşağılayan, kibirli ve karakter sahibi olmayanların ifade ettiklerinin aksine, dünya siyasetini iyi okuyan, donanımlı, kültürlü, Türk- İslam ahlakına uygun yaşayan bir gençliktir.

Ülkü yolunda ilk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran ağabeyimizden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na kadar tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyor, emanetlerinin yılmaz bekçileri olarak bir an olsun yolumuzdan sapmadan, cayanlardan olmadan, satanlardan olmadan, kutlu hedefe ne pahasına olursa olsun, başbuğumuzun izinde, liderimizin emrinde, yolbaşçımız genel başkanımızın önderliğinde varacağımıza, geleceğin lider ülkesini inşa edecek, ilimde, irfanda, ahlakta, kültürde, sanatta donanımlı kadroları oluşturacağımıza söz veriyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterileri, Ülkücü şehitlerimizin hikayelerinin canlandırıldığı piyesler ve şiirlerin yer aldığı program yapılan ‘Ülkücü Yemini’ ile son buldu.