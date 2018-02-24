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AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKCAN AFRİN SINIRINDA

İlçemizden Belediye Başkanı Hasan Akcan ve bir gurup gönüllü
Bu haber 2018-02-24 22:14:09 eklenmiş ve 148 kez görüntülenmiştir.

İlçemizden Belediye Başkanı Hasan Akcan ve bir gurup gönüllü  halen devam etmekte olan Afrin Zeytindalı operasyonunda olan Mehmetçiğimize moral vermek adına Suriye sınırına  gittiler. 

Başkan Hasan Akcan ve beraberindekiler Hatay AFAD İl Müdür Akyazılı Ömer Akbaş ve  , bir süre önce ilçemizde de görev yapmış olan Hatay Kumlu Emniyet Amiri Gökhan Nacioğlu'nu makamlarında ziyaret ederek hep birlikte, askerlerimize iletilmek üzere AKYAZI'DAN götürdükleri hediyeleri Kumlu Jandarma Komutanlığına teslim ettiler.

 
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