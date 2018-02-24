İNŞAAT MALZEMESİ ÇALDI KAMERALARA YAKALANDI

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Dün gece Akyazı’nın Düzyazı Mahallesinde bir hırsızlık
Bu haber 2018-02-24 13:58:35 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Dün gece Akyazı’nın Düzyazı Mahallesinde bir hırsızlık vakası meydana geldi.

Şikayet üzerine Jandarma Akyazı Düzyazı Mahallesinde Muharrem B. isimli şahsa ait inşaatta yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili Ö.D. isimli şüpheliyi gözaltına aldı

Edinilen bilgilere göre piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan playvood (kontraplak) hırsızlığı olayı ile ilgili Ö.D. isimli şahsın söz konusu hırsızlık olayını kendisine ait traktörle gerçekleştirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını hesap etmeyen zanlı kamera görüntülerinden tespit edildi. Jandarma  Ö.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada çalınan malzemelerin tamamını ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor 

 

 
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