ŞİRİN VE ŞEKER AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı Gazisüleymanpaşa Mahallesi halkından Oflu Hüseyin İşçi’nin oğlu

Bu haber 2018-02-23 14:08:57 eklenmiş ve 226 kez görüntülenmiştir.