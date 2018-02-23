ŞİRİN VE ŞEKER AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı Gazisüleymanpaşa Mahallesi halkından Oflu Hüseyin İşçi’nin oğlu,Yaşar ve Ali İşçi’nin ağabeyleri, Mehmet ve Aydın Şeker’in dayıları, Belediye emeklisi Cengiz Şirin’in amcaları ve İsmail Küçükakyüz’ün dayısının oğlu Ömer İşçi vefay etti.
Merhum Ömer İşçi’nin cenazesi bugün kılınan Cuma namazı ve cenaze namazı sonrası Kuzuluk Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze merasimine İşçi, Şeker ve Şirin aile fertleri ile sevenleri katıldı.
Merhum Ömer İşçi’ye Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI