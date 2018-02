MEHMETÇİĞİMİZİN FINDIĞI AKYAZIDAN

Akyazı İmam Hatip Ortaokulu, son zamanlarda yaşanan olaylarda Mehmetçiğimize

Akyazı İmam Hatip Ortaokulu, son zamanlarda yaşanan olaylarda Mehmetçiğimize moral olması amacıyla bir kampanyaya daha imza attı.

Okul öğrencileri ve velileri, Akyazılı çiftçilerimizin yetiştirdiği kuruyemişlerden toparladı. Ayrıca okul öğrencileri, Mehmetçiğe olan duygularını ifade eden mektuplar yazdı.

Yazılan mektuplar ve toplanan kuruyemişler paketlenerek sınır boylarındaki askerlerimize PTT Kargo aracılığıyla gönderildi.

Kampanyaya beklenenin üstünde bir katılım oldu. Toplamda 14 koli olan paketlerin içinde çeşitli kuruyemişler bulunuyor. Ağırlıklı fındık olan paketlerde ceviz, badem, üzüm, leblebi, Antepfıstığı da bulunuyor.

Okulda hazırlanan 14 paket kuruyemiş sınırımızda bulunan 14 karakola gönderilecek. Okulun amacı zor günlerde Mehmetçiğimizin yanında olmak ve savaş ortamında morallerini yüksek tutabilmektir diyen okul Müdürü Recep Sarıhan paketlerin gideceği birlik komutanına hitaben bir de mektup gönderdi.

Kampanya okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Halil Karadeniz tarafından yapıldı. Okul Müdürü Recep Sarıhan, komutanlara birer mektup yazdı. Okulun Din Kültürü Öğretmeni Ali Aksoy’un duasıyla koliler PTT Müdürü Hüseyin Bayçelebi’ ye yerine ulaştırılmak üzere teslim edildi.

Akyazı PTT çalışanları da kendi aralarında organize olarak Kargo ücretini kendi aralarında topladıkları yardımlarla karşılamak suretiyle kampanyaya destek verdiler.

Okul Müdürünün mektubu şöyle :

Saygıdeğer Komutanım;

Son zamanlarda yaşanan olaylar, milletçe duygularımızın yükselmesini sağladı. Bizler okul idaresi, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olarak kendi aramızda küçük bir kampanya düzenledik. Kampanya neticesinde Sakarya’da yetiştirdiğimiz kuruyemişlerimizi siz değerli komutanlarımızla ve Mehmetçiklerimizle paylaşmak istedik. Amacımız sınır boylarında vatan savunması yaparken yalnız olmadığınızı ve bizlerin kalplerinin sizlerle beraber attığını sizlere ifade etmek istedik. Geçmiş yıllarda bizler de sizler gibi vatanımızın dört bir yanında vatan savunmamızı yaptık. Bugün bu görevi sizler yerine getiriyorsunuz. Yarınlarda ise öğrencilerimiz bu nöbeti devralacaklar. Fakat şunları iyi bilmelisiniz ki her duamızda sizler varsınız. Her haber seyredişimizde kalplerimiz burkuluyor, yüreklerimiz parçalanıyor. Bizler sizlere, sizler de bizlere emanetsiniz. Bizlerin kendimizden başka yardımcıları yok. Kimilerinin olduğu gibi on binlerce kilometre uzaktan gelip moral verebilecek ecnebi dostlarımız (!) da yok. Allah sizlerin yüreklerini ve bileklerini kuvvetlendirsin.

Yaptığınız kahramanlıkları takdirle karşılıyoruz ve alkışlıyoruz. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Acılarınız acılarımızdır. Milletin evlatları olarak vatan savunmanızı peygamber ocağında geçiriyorsunuz. Bu mücadelede sonuç ne olursa olsun kazançlısınız. Şehit olursanız Cennet sizleri bekliyor. Gazi olursanız şerefli bir milletin yüreklerinde yaşayacaksınız. Gerek Afrin Harekâtında gerekse terörle mücadelede gösterdiğiniz başarılarla gurur duyuyoruz. Allah sizlerin yar ve yardımcısı olsun.

Mektubuma son verirken sizlere öğrencilerimin, velilerimizin, öğretmen arkadaşlarımın ve Akyazılıların selamını iletmek istiyorum.

Recep SARIHAN

Okul Müdürü