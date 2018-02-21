GELİN SPOR YAPALIM VOLEYBOL KUPASI HALK ÖZEL HAREKAT’IN

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor müdürlüğü

Bu haber 2018-02-21 23:30:22 eklenmiş ve 206 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor müdürlüğü tarafından organize edilen ve 23 takımın katıldığı “Gelin Spor Yapalım Ödülü Sağlık olsun" sloganı ile düzenlenen voleybol turnuvası bu akşam yapılan final müsabakası ile tamamlandı.

Yaklaşık 2 ay süren turnuvada 23 takım 4 gurupta yarıştı. Her guruptan 4 takım eleme guruplarında mücadele etti. Turnuva boyunca 78 müsabaka yapıldı. Nefes kesen müsabakalarda Akyazılı Voleybol severler birbirinden güzel müsabakalar izleme imkanı buldu.

İki gün önce yapılan 3.lük maçında Lider takımı sahaya çıkmayınca Turnuva üçüncüsü Fetih 1453 takımı oldu.

Akyazı Kapalı Spor salonunda oynanan voleybol turnuvasının finali tam anlamıyla nefesleri kesti.

Kalabalık bir seyirci topluluğunun izlediği finalde Akyazı Gençlik ile Halk Özel Harekat takımları karşılaştı. İlk seti Akyazı Gençlik 25-21 aldı. 2. Set 25-20 Halk Özel Harekatın olunca setler 1-1 oldu.

Üçüncü seti 25- 18 Akyazı Gençlik takımı aldı ve setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü set i 25-14 alan Özel Harekat durumu eşitledi. 2-1

Beşinci set onuncu sayıya kadar büyük bir çekişme içinde geçti. Daha sonra Akyazı Gençlik takımına üstünlük sağlayan Halk Özel Harekat maçı 15-10 alarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvanın tüm maçlarını eski ilçe spor Müdürü Metin Yılmaz yönetirken, ilçe spor Müdürü Adem Altun da Turnuvanın en iyi şekilde sonuçlanması ile başarılı bir sınav verdi.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi. Şampiyon takıma madalya ve Kupası Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli ve Belediye Başkanı Hasan Akcan tarafından verilirken İkinci Akyazı Gençlik takımına ile Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak ve Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Murat Acar verdi. Üçüncü Fetih 1453 takımı da kupasını AKP İlçe Başkanı Fevzi Boranın elinden aldı.

Kupa töreni sonunda topluca bir hatıra fotoğrafı çekildi.