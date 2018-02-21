KUZULUK 112 İSTASYONU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

İl Sağlık Müdürlüğünün talebi ile Sağlık Bakanlığı tarafından Akyazı’nın

Bu haber 2018-02-21 23:29:25 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğünün talebi ile Sağlık Bakanlığı tarafından Akyazı’nın Kuzuluk Şose Mahallesinde yaptırılan 112 Sağlık İstasyonu inşaatın sona ermesi ile birlikte çalışmalarına başladı.

Kuzuluk Şose Mahallesinde yapılan 112 Sağlık istasyonu kendisine yakın olan Şerefiye Mahallesinden Dokurcun Mahallesine, Beldibi Mahallesinden yüksekte b ulunan tüm Mahallelere sağlık hizmeti götürecek.

Yetkililer, yapımı tamamlanarak sağlık hizmetine sunulan 112 sağlık istasyonu ile önemli bir eksiğin tamamlandığına dikkat çektiler ve böylece bölge insanımıza sağlık hizmetlerimizi daha rahat götürme şansı bulduk dediler ve hayırlı olması temennisinde bulunmayı da ihmal etmediler.