AKYAZI ATSO ANTALYA TOPLANTISINA KATILDI

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

Bu haber 2018-02-20 17:50:26 eklenmiş ve 105 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), 2018 – 2021 Stratejik Planı’nı oluşturmak hedefli çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dış paydaş toplantısını geçtiğimiz hafta gerçekleştiren SATSO ve ATSO , iç paydaş toplantısını ise AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Ali İhsan Yavuz ve Prof. Dr. Mustafa İsen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Kösemusul, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar ve Meclis üyelerinin katılımıyla Antalya’da gerçekleşti .

Toplantının açılışında Oda çalışmalarını ve hedeflerini katılımcılarla paylaşan Başkan Mahmut Kösemusul, birlik ve beraberlikle yapılan tüm çalışmaların bereketli sonuçlar getirdiğini aktardı. İstişare kültürünün öneminden bahseden Başkan Kösemusul, “SATSO olarak gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda Valimiz, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediye başkanlarımız, üniversitemiz ve paydaş kurumlarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak ortak çalışma yapmaya gayret ettik. Dış paydaş toplantımızı güzel sonuçlarla tamamladık. Şimdi de meclis üyelerimizle birlikteyiz. Sakarya’mızın geleceğine en yüksek katkıyı veren kurumlardan biri olarak rotamızı inşallah hep birlikte belirleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, Şehrimizin kalkınması için bu tür istişareleri yaparak daha güçlü, ekonomisi, ticareti, turizmi, sanayisi ve kültürü ile öne çıkan bir Sakarya yapmaktır. İlk hedefimiz mevcut sanayimizi daha da zenginleştirerek ATSO ve SATSO olarak şehrimizi Türkiye’de ihracat sıralamasında ilk beşe sokmaktır. Daha sonra Turizm yatırımlarına yön vererek gelişmişliğimizi arttırarak doğasıyla, dereleri ve termali ile marka haline gelmektir. Türkiye’nin en verimli ovası olan Sakarya ovasında tarımı tekrar canlandırarak tarımda da iddialı duruma gelmektir. Dedi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, gerçekleştirilen çalışma için ATSO ve SATSO’ya teşekkür ederek, “Bu buluşmada özgün, özgür ve dostça bir değerlendirme yapıldı. İlimiz için ne yapabiliriz, hangi faaliyetlerine ne kadar katkı verebiliriz konularını ele aldık. Bunları yaparken de herkes katkı vermeyi görev edindi. Buradan çıkan sonuçların hepiniz tarafından takip edilmesi ve periyodik olarak ifade edilmesinde yarar var. Biz doğru iş için bir araya geliyoruz” dedi.

Çelik, “Kimsenin birbirine ön yargıyla yaklaşması doğru değil, bu yüzden buradan çıkacak olan bir ana fikrin hayata nasıl geçirilebileceğine dönük bir kurul maiyetiyle işletilmesi ve hangi mekanizma doğrultusunda hareket edilecekse onunla çalışılması gerek. Özetle; biz, sonuç odaklı çalışmaya öncelik vermeliyiz. Herkesin bir kelimesiyle beraber cümle oluşturulursa bu cümle Sakarya’mız için ülkemiz için iyi neticeler doğurursa ki ben inanıyorum doğuracak, çok iyi olur Biz ticari ve turizm gücümüzü de önemsemeliyiz. Bakanlığımıza düşen ne gerekiyorsa paylaşmaya hazırız” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ise yapılan çalışmanın önemine vurgu yaparak şunları dile getirdi: “Şahsen önemli birkaç açıdan faydalı bulduğum bir toplantı oldu. İş dünyası temsilcilerimizle yakından çalışma imkânıbulduk. Sakarya’nın sorunlarını artılarıyla, eksileriyle güçlü ve zayıf yanlarıyla değerlendirme şansı bulduk. Bu anlamda güzel, anlamlı, faydalı bir toplantı oldu. Bu toplantı bizlere belli şeyleri hatırlatmış oldu. Örneğin kadın istihdamının altını çizdi. Sakarya limanı ve demiryolunun önemi konusunda ciddi bir farkındalık oluşturdu. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”

AK parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün de, Stratejik Plan çalışmasının önemine değinerek, “Daha evvel de faydasını gördüğümüz bu toplantıya bu yıl da iştirak etmekten memnuniyet duydum. Sakarya’mız için önemli olan tüm konuları konuştuğumuz bu toplantıların şehrimizin şekillenmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada alacağımız iyi bir karar yıllar sonra iyi işler olarak, somutlaşarak karşımıza çıkacaktır” dedi.

Üstün, “Bu yüzden bu toplantının Sakarya’nın geleceği açısından önemsediğimi bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bundan 15 yıl önce çıkmaz sokak olan yerler şu anda Türkiye’nin en önemli sanayi bölgeleri haline geldi. Burada alınacak kararlar Sakarya’yı şekillendirdiği gibi Türkiye’yi de şekillendiriyor. Sakarya’yı eğitime destek veren, tarıma baskı yapmayan, çevreyi zorlamayan, katma değerli sanayilere ağırlık vererek son derece rekabetçi bir il haline getirmemizi gerektiğini düşünüyorum. Bu toplantıların böyle katkılar için bu toplantıların önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ise “Bütün bu çalışmaların Stratejik Planı çok güzel katkılar sağlamasını diliyorum. Sadece burada değil, Sakarya’da da bir araya gelerek, sizinle, eşrafla sohbetler, soru cevaplar yapmak istiyorum.

Uncuoğlu, “. Bu vizyonu sağlayan Başkanlarımıza ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Buradaki çalışmamızda, toplantımızda Sakarya için katkı sağlayacak konuları ele aldık. Başarı sağlayabilmemiz için en önemli nokta, ortak görev ve koordinasyon bölümü olduğuna inanıyorum.” şeklinde konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen konuşmasında, Türkiye ve dünya ülkeleri arasında değerlendirmelerde bulunarak, “Devletlerin değişen dönemlerde prens muamelesi yaptığı meslekler vardır. Mesela Osmanlı’da savaşların ağırlıklı olduğu bir yapıda askeri tablo, yeniçeriler sistemin prensleriydiler. Sosyalist ülkelerde sanatçılar sistemin prensleriydiler. Onlar el üstlerinde tuttular. Günümüzde toplumun prensleri sizlersiniz. Yani iş dünyası. Bu size iyi bir unvan bahşediyor fakat büyük sorumluluklar da yüklüyor. Bu sorumlulukların bilinci ile üretip gelişeceğinize inanıyorum. Zaman, kabuğumuzu kırma zamanıdır. Türkiye özellikle son 15 yıl içinde kendisine bir dost kuşak oluşturdu. Bu dost kuşak siz iş dünyasının önünü açan çok imkânlar sunmaktadır. Bu fırsatı kaçırmamalısınız diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.