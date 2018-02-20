KAYMAKAMDAN BAŞKAN HASAN AKCAN’A İADE-İ ZİYARET

Geçtiğimiz günlerde ilçemiz Kaymakamlığına vekâleten atanan Sakarya Vali Yardımcısı

Bu haber 2018-02-20 17:44:09 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.