KAYMAKAMDAN BAŞKAN HASAN AKCAN’A İADE-İ ZİYARET

Geçtiğimiz günlerde ilçemiz Kaymakamlığına vekâleten atanan Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan’a iadeyi ziyarette bulundu.
Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne atanmasının ardından Sakarya Vali yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli’nin Akyazı’ya vekâleten atanması sonrası Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan Çiçekli’yi makamında ziyarette bulundu.
Ziyarette; Akyazı Ak Parti İlçe Başkanı Feyzi Bora, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak ve Belediye Meclis Üyesi Mahmut Baykan’da bulundular.
Akyazı’nın ve bundan sonra yapılacak proje ve programların konuşulduğu ziyaret sıcak ve samimi bir havada gerçekleşti.