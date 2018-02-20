Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
SEZGİN KARDEŞLERDEN BABALARINA SON GÖREV

SEZGİN KARDEŞLERDEN BABALARINA SON GÖREV

AKYAZI ATSO ANTALYA TOPLANTISINA KATILDI

AKYAZI ATSO ANTALYA TOPLANTISINA KATILDI

KAYMAKAMDAN BAŞKAN HASAN AKCAN’A İADE-İ ZİYARET

KAYMAKAMDAN BAŞKAN HASAN AKCAN’A İADE-İ ZİYARET

İYİ PARTİ:İDAM CEZASI GERİ GELMELİ

İYİ PARTİ:İDAM CEZASI GERİ GELMELİ

HAVUZ FACİASI ARTIK YARGIDA

HAVUZ FACİASI ARTIK YARGIDA

KÜÇÜCEK’TE PAT PAT KAZASI 2 YARALI

KÜÇÜCEK’TE PAT PAT KAZASI 2 YARALI

İYİ PARTİ:İDAM CEZASI GERİ GELMELİ

İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatı Yönetim Kurulu Başkanı Servet Top’un başkanlığında
Bu haber 2018-02-20 17:42:38 eklenmiş ve 118 kez görüntülenmiştir.

İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatı Yönetim Kurulu Başkanı Servet Top’un başkanlığında yaptığı toplantısında önemli kararlar aldı. Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda bir önceki toplantısında aldığı kararlarla ilgili karşılıklı olarak bilgi alışverişi yaptıktan sonra son toplantısında da Akyazı için önem arz eden konuları masaya yatırdı ve Parti olarak ne yapabilecekleri hususunda önemli kararlar aldı.

Servet Top’un başkanlığında gerçekleşen İYİ Parti Akyazı İlçe Yönetim Kurulu toplantısında öncelik uyuşturucu ve cinsel istismar ve kadına şiddetle mücadeleye ayrıldı. Partiden yapılan açıklama şöyle “Uyuşturucu ticaretinin büyük hız kazandığı şeklinde bir kanıya sahibiz. Uyuşturucu kullananlarda yaş seviyesi iyice aşağılara düşmüş ve gençliğimiz ile çocuklarımız büyük bir risk altındadır. O nedenle bu belayla mücadele konusunda parti olarak üzerlerine düşen görev ne ise onu fazlasıyla yapmaya hazırız. Yeter ki, gençlerimiz ve çocuklarımız bu beladan kurtulsun”

İYİ Parti Yönetim Kurulu başkanı Servet Top, uyuşturucunun yanı sıra çocuk istismarı ve kadınlara yönelik şiddetinde son zamanlara tavan yaptığına dikkat çekilen açıklamasında bu konuyla ilgili şu görüşlere yer verildi “ Çocuk yaşta kızlarımıza yönelik cinsel istismar ve kadınlarımıza uygulanmakta olan şiddet insan olarak bizleri derinden yaralamaktadır. Şu anda iş başında olan Hükümetten bu iki önemli konuda acil tedbirler alması ve uygulanmakta olan cezaların arttırılması hususunda adım atmasını hatta İdam cezasının tekrar geri getirilmesi için yasal düzenleme için çalışmalarını başlatmasını istiyor ve de bekliyoruz. Bu düzenlemeye mutlak surette terör ve savaş suçluları da eklenmelidir. Bu konularda Hükümetin alacağı her türlü yasal düzenleme için İYİ Parti olarak bizde varız ve üzerimize düşen görev ne ise onun fazlasını yapmaya hazırız. Çünkü biz Ülkemizi ve bu güzel Ülkemizde yaşamakta olan insanlarımızı seviyoruz. Ülkemizin huzuru, güveni ve mutluluğu bizim için her şeyin üzerindedir”

 

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
17:44 - İYİ PARTİ:İDAM CEZASI GERİ GELMELİ
İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatı Yönetim Kurulu Başkanı Servet Top’un başkanlığında...
11:29 - ALTINDERE VE KUZULUKLULAR MUHTARLIKLARINI GERİ İSTİYOR
2014 yılı Mahalli seçimlerinde belediyeleri kapanan ve tek mahalleye ...
22:33 - ODALARIMIZDA BAŞKANLAR DEĞİŞMEDİ
SESOB’a bağlı Akyazı Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Gıda Maddeleri ...
16:45 - İYİ PARTİ İLK KONGRESİNİ YAPTI
İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatı kuruluş genel kurulunu kendi binasında yaptı....
23:44 - İYİ PARTİ BASINLA TANIŞTI
İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatı Akyazı’da görev yapan basın mensuplarına...
19:25 - İYİ PARTİ ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Meral Akşener’in başkanlığında kurulan İYİ Parti’nin Akyazı İlçe teşkilatı...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ