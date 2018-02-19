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KÜÇÜCEK’TE PAT PAT KAZASI 2 YARALI

KÜÇÜCEK’TE PAT PAT KAZASI 2 YARALI

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Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinde A.K. tarafından
Bu haber 2018-02-19 23:01:31 eklenmiş ve 334 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinde A.K. tarafından kullanılmakta olan pat pat diye tabir edilen tarım aracının sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Tarım aracının devrilmesi ve takla atması sonucu üzerinde bulunan sürücü A.K. ile eşi devrilmenin de etkisiyle yola savrularak yaralandılar.

 

Kaza mahalline gelen 112 ambulansla önce Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. 
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