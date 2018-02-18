ALAAĞAÇLI SEZGİN AİLESİ YASTA

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Alaağaç Mahallesi halkından Cevdet Sezgin yaşamını yitirdi.
Bu haber 2018-02-18 17:10:00 eklenmiş ve 774 kez görüntülenmiştir.

Alaağaç Mahallesi halkından Cevdet Sezgin yaşamını yitirdi.

ilçemiz Alaağaç Mahallesi halkından Diş tabibi Hayrettin Sezgin ve Alaattin Sezgin’in babaları, Dr. Metin Sezgin, Sercan ve Ahmet Sezgin’in dedeleri, Alaağaç Mahallesi muhtarı Ali Yalçın’ın amcası, ASKF Başkan yardımcısı ve Alaağaç Spor kulüp başkanı Aydın Birincioğlu’nun dayısı 89 yaşındaki Cevdet Sezgin vefat etti.

Cenazesi bugün Alaağaç Mahallesi Yavuz sultan Selim caminde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Alaağaç aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye MHP Sakarya Milletvekili Zihni Acba, Belediye başkanı Hasan Akcan,İlçe Jandarma komutanı Mustafa Hekimoğlu,Ak Parti ilçe başkanı Feyzi Bora, CHP ilçe Başkanı Recep Furuncuoğlu, MHP ilçe başkanı Ali Doğan Eroğlu,Ecevit Keleş, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri. Mahalle Muhtarları ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Merhum Cevdet Sezgin’e Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 

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