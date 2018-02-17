PAZARKÖYLÜ AKCAN AİLESİ YASTA

Sakarya Bilim Sanat Merkezi Müdürü Mustafa Akcan'ın babası, Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Akcan'ın amcası Yusuf Akcan vefat etti.
Merhum Merhum Mustafa Akcan’ın oğlu, Ali Hoca efendi, Ömer ve Merhum Süleyman Akcan’ın kardeşleri, Adem ve Sakarya Bilim Sanat Merkezi Müdürü Mustafa Akcan’ın babaları, Celal Akcan’ın amcası, belediye başkanı Hasan Akcan’ın amcasının oğlu 75 yaşında vefat eden Yusuf Akcan'ın cenazesi Akyazı’ya bağlı Pazarköy Merkez camiinde Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Pazarköy aile mezarlığında toprağa verildi.
Yusuf Akcan’ın cenazesine İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Hekimoğlu, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, Ak Parti ilçe başkanı Feyzi Bora, Karapürçek belediye başkanı Orhan Yıldırım, Sivil Toplum kuruluşları, Oda başkanları, Eğitim görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.