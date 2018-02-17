ASAKYAZISPOR HENDEK DEPLASMANINDAN ELİ BOŞ DÖNDÜ 2-3

Süper Lig A Grubu’nda Hendekspor, 18’nci haftada sahasında As Akyazıspor’u ağırladı.

Bu haber 2018-02-17 22:36:49 eklenmiş ve 170 kez görüntülenmiştir.