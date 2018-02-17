ASAKYAZISPOR HENDEK DEPLASMANINDAN ELİ BOŞ DÖNDÜ 2-3

Süper Lig A Grubu’nda Hendekspor, 18’nci haftada sahasında As Akyazıspor’u ağırladı.
Ligde ikinci yarıya fırtına gibi başlayan ev sahibi 10’da Adil ve 20’de Sercan ile iki farklı öne geçti.
As Akyazıspor 25’te Berkay ile farkı bire indirdi.
İlk yarı Hendeksporun 2-1 galibiyeti ile tamamlandı.
İkinci yarıda As Akyazıszpor eşitlik golünü 80’de N.Polat ile buldu. Oyunu bırakmayan Hendekspor 83’te Adil’in golüyle maçı 3- 2 kazanmayı başardı.
Hendekspor: 3 As Akyazıspor: 2
Saha: Hendek
Hakemler: Tayfun Güz** Hakan Adlı** Bilal İnce**
Hendekspor: Sait** Emirhan** (Kudret**) Onur** Gürol** İ.Ethem** B.Ahmet** Metin** (Hakan**) Zafer** Adil** A.Harun** (Mustafa**) Sercan**
Antrenör: İmdat Kum
As Akyazıspor: A.Osman** Sedat** Faruk** Resul** Hasan Ş.** (Yağız**) Y.Yaşar** M.Hüseyin** (Uğur**) Hasan Ç.** Muhammed** Berkay** N.Polat**
Antrenör: İbrahim Altuntaş
Goller: Dk.10-83 Adil, Dk.20 Sercan (Hendekspor), Dk.25 Berkay, Dk.80 N.Polat (As Akyazıspor)