YASİR AŞKINI DUVARA KAZIDI

Sevgililer gününde hay senin sevgine dedirtecek olay.

Bu haber 2018-02-14 19:53:13 eklenmiş ve 333 kez görüntülenmiştir.

Sevgililer gününde hay senin sevgine dedirtecek olay. Sosyal Gelişim Merkezi duvarına Kırmızı boya ile sevgililer günü mesajı yazılması tepkilere neden oldu

Büyükşehir belediyesi tarafından büyük emekler verilerek yapılan ve ilçede önemli Sosyal konularda çözüm noktası olan Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi duvarına 14 şubat sevgililer gününde Sevgilisi için mesaj yazdı.

Çevre sakinleri Sosyal Gelişim Merkezinde yaşanan bu olay için Böyle bir yazı sevgili için buraya yazılır mı "hay senin sevgine" diye tepki gösterdiler.