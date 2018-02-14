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İNÖNÜ ANA SINIFI ÖĞRETMENLERİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Akyazı İnönü İlköğretim Okulu Ana sınıfı öğretmenlerinden Feride Ayaz ve
Bu haber 2018-02-14 19:13:48 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İnönü İlköğretim Okulu Ana sınıfı öğretmenlerinden Feride Ayaz ve Aslı Kaynak Kütahya’da ikamet etmekte olan ailelerini ziyaret için Kütahya’ya giderken geçirdikleri kaza neticesinde yaralandılar.

Kaza geçiren öğretmenler kaza mahalline gelen ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Öğretmenlerden Aslı Kaynak kaza sonrası hayati tehlikesi bulunmazken diğer öğretmen Aslı öğretmen kadar şanslı olamadı ve Feride Ayaz’ın durumu ağır olduğu için derhal yoğun bakıma alınarak tedavisine başlandı. 

 

Kaza haberinin duyulması üzerine Akyazılılarda ve özellikle de Eğitim Camiasında büyük üzüntü yaşanmasına neden oldu.
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