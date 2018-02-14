HENDEK ŞOFÖRLER ODASI: AKYAZI BELEDİYESİNDEN DURAK YERİ İSTİYOR

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Akyazı-Altındere,Çamlıca üzerinden Hendek İlçesine yeni bir ulaşım hattı
Bu haber 2018-02-14 19:12:14 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Akyazı-Altındere,Çamlıca üzerinden Hendek İlçesine yeni bir ulaşım hattı sağlanması için Akyazı Altındere Minibüsçüler Kooperatifi ile ortak hareket eden Hendek Şoförler Odası Başkanı Cemil Varlıca, yeni hatta çalışmakta olan minibüsler için Hendek’te durak yeri belirlediklerini belirterek, Akyazı’da  yeni durak yeri ile ilgili olarak Akyazı Belediyesinden bize yer tahsis etmesini bekliyoruz açıklaması yaptı.

 

Akyazı Gıda Maddeleri ve Esnaf Odası Genel kurullarına katılmak için Akyazı’ya gelen Hendek Şoförler Odası Başkanı Cemil Varlıca, yeni açılan hatla ilgili olarak s özlerine şöyle devam etti “ Açtığımız yeni hatta hem Akyazı Altındere hem de Hendek İlçemizden 20 adet minibüs çalışmaktadır. Altındere Kooperatif başkan ve yöneticileri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Akyazı Hendek arasında çalışmakta olan minibüslerin gidiş ve geri dönüş saatlerini de belirlemiş durumdayız. Şimdilik hiçbir aksaklık olmadan minibüslerimiz planladığımız şekilde Akyazı Hendek arazsında çalışıyorlar. Hendek İlçemizde Belediyemiz bize güz el bir yer gösterdi. Minibüslerimiz Belediyemizin gösterdiği o yerden kalkış yapıyor ve aynı yere geri geliyor. İsteğimiz Akyazı Belediyemizin de bize yolcularımızın rahatlıkla minibüslere binebileceği bir durak yeri tahsis etmesidir. Bunu Belediye başkanımızdan özellikle bekliyoruz. Bu isteğimiz gerçekleşmesi halinde tüm sıkıntılar ortadan kalkacak ve yolcularımızda gönül rahatlığı ile seyahat etme imkanına kavuşmuş olacaklardır”  
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