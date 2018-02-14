DUAYEN ŞOFÖRLERE ONUR PLAKETİ

Suat Özyılmaz ile Yavuz Üzmez Akyazı’nın Kuzuluk Şose Mahallesi sakinlerinden

Bu haber 2018-02-14 11:36:04 eklenmiş ve 274 kez görüntülenmiştir.

Suat Özyılmaz ile Yavuz Üzmez Akyazı’nın Kuzuluk Şose Mahallesi sakinlerinden ve de Akyazı’nın en eski şoförlerinden ikisidir. 50 yıldan beri sürdürdükleri mesleklerini yaş kemale erince sonlandıran bu ikili şimdi kalan ömürlerini evlerinde, aileleri ile birlikte geçirmenin keyfini sürdürmektedirler. Deyimi yerinde olursa bu ikili unlarını elemiş eleklerini duvara asmış bir ikilidir.

İşte ömürlerinin büyük kısmını şoförlük mesleğine adamış olan bu ikili geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve 5 adayın kıyasıya mücadele ettiği ancak tam bir demokrasi kavramının işletildiği Şoförler ve Otomobilciler Odasının yapılan kongresinde hayatlarının en mutlu günlerinden birini daha yaşama fırsatı buldular. Nitekim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan ve Yönetimi mesleklerinde 50 yılını aşmış olan meslektaşlarını birer plaketle ödüllendirme kararını bu kongrede hayata geçirmiş ve bu kriterlere uyan meslektaşlarına hak ettikleri değeri ve plaketi takdim etmişlerdi.

İşte Kuzuluk Şose Mahallesi sakinlerinden Suat Özyılmaz ile Yavuz Üzmezde plaket alan şoförler arasındaki yerlerini almışlar ve plaketlerini kongreye katılan misafir Oda başkanının elinden almışlardı.

İşte bu ikili ortak bir açıklama yaparak duygularını şöyle dile getirdiler. “ Şoförler Odamızın değerli başkan ve yönetiminin bizi unutmayarak bizleri plaketle ödüllendirmesini unutamayacağımız bir anı olarak değerlendiriyoruz. Bize takdim edilen bu plaket evimizin en güzel yerinde yerini almıştır. Odamızın değerli başkan ve yöneticilerine bu kadirşinas davranışlarından ötürü teşekkür ediyoruz”