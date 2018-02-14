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AHMET DURMUŞ MİSAFİRLERİNİ NOSTALJİ CAFE’DE AĞIRLADI

Akyazı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi başkanı Ahmet Durmuş, geçtiğimiz
Bu haber 2018-02-14 11:31:48 eklenmiş ve 254 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi başkanı Ahmet Durmuş, geçtiğimiz Pazar günü Nostalji düğün salonunda yapılan Esnaf Odası ve Gıda Maddeleri Odasının genel kuruluna katılmak üzere Akyazı’ya gelen Sakarya Esnaf Odası Başkanı Turhan Salihoğlu, Lokantacılar Odası Başkanı Serdar Gök, Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Altay, Terziler Odası Başkanı İbrahim Çokluk ve Hendek Şoförler Odası başkanı Cemil Varlıca, Akyazı Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsmet Öztürk, Akyazı Ağaç İşleri Odası Başkanı Turan Gürel ve Akyazı Belediye eski başkanı Yaşar Yazıcıyı kongre sonrası işletmesi kendisine ait olan Nostalji Cafe’de ağırladı. Genelde Oda seçimlerinin konuşulduğu bu ağırlamada misafirlerine izzet ikramda kusur etmeyen Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi başkanı Ahmet Durmuş misafirlerinden tam not almayı başardı.

Ahmet Durmuş, kapımız misafirlerimiz başta olmak üzere herkese ardına kadar açıktır. Biz kazancımızı dostlarımızla paylaşmayı sevenlerdeniz. İsterim ki, her gün misafirlerim gelsin ve onları ağırlayayım. Bundan daha güzel ne olabilir ki diye duygularını da paylaşmayı ihmal etmedi.

 

 
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