ESKİ DOSTLAR HASRET GİDERDİLER

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Kuzuluk Merkez Caminde 8 yıl İmam Hatip olarak görev yaptıktan
Bu haber 2018-02-14 11:29:25 eklenmiş ve 245 kez görüntülenmiştir.

Kuzuluk Merkez Caminde 8 yıl İmam Hatip olarak görev yaptıktan sonra Karapürçek Merkez Camii İmam Hatipliğine atanan Arif Saraçoğlu bir düğün vesilesiyle bir araya geldiği Kuzuluk eşrafından emekli Belediye İmamı Mustafa Kurukuz ve Cemalettin Üzmez’le hasret giderdi.

8 yıl gibi hayli uzun bir zaman görev yaptığım Kuzuluktan ayrılırken hayli güçlük çektiğini söyleyen İmam Hatip Arif Saraçoğlu, güzel mahallemizin bu güzel camisinde 8 yıl içerisinde çok güzel günler geçirdiğine dikkat çekerek, bu süre içinde çok önemli dostlar edindim ve dostluklar kurdum. Beni bağırlarına basan, beni seven ve mesleğime saygı duyan değerli Kuzluklulara bir kez  daha şükranlarımı ve saygılarımı gönderiyorum ve iki dostla bir araya gelmekten ve eski günleri yad etmekten de büyük mutluluk duydum dedi.

 

Emekli Belediye İmamı Mustafa Kurukuz ile Merkez Camii Derneği ikinci başkanı Cemalettin Üzmez’de Arif Saraçoğlu hocamızla 8 yıl gibi hayli uzun bir zaman birlikte olduk. Bu süre içinde Arif hocamız bizde önemli izler bıraktı. Kendisinden son derece memnunduk. Çok değerli hocamızın camiimizden ayrılmasından dolayı üzgünüz.  Şu anda görev yapmakta olduğu Karapürçek Merkez Camiinde kendisine başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz açıklaması yaptılar.
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