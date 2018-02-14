ALTINDERE VE KUZULUKLULAR MUHTARLIKLARINI GERİ İSTİYOR

2014 yılı Mahalli seçimlerinde belediyeleri kapanan ve tek mahalleye

Bu haber 2018-02-14 11:25:50 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

2014 yılı Mahalli seçimlerinde belediyeleri kapanan ve tek mahalleye düşürülen Altındere ve Kuzuluklular eski muhtarlıklarının iadesi için imza kampanyası başlattılar.

İmza kampanyasını ilk olarak Altındere başlattı

İlk olarak Altındere Mahallesi tarafından başlatılan imza kampanyasına Kuzuluk mahalle sakinleri de katıldı ve onlarda toplayacakları imzalarla Akyazı Belediyesi başta olmak üzere ilgili mercilere müracaat etmeye ve topladıkları imzaları göndermeye hazırlanıyorlar. Önümüzdeki günlerde imza kampanyasına belediyeleri kapandıktan sonra 4 Mahalleden tek mahalleye indirilen Dokurcun’un da katılması bekleniyor.

Belediye Meclisi Altındere’nin teklifini komisyonlara havale etti

Altındere topladığı imzaları ve Mahallelerimizi geri istiyoruz teklif yazısını Akyazı Belediyesinin Şubat ayı toplantısında Meclise sunumunu yaptı. Hazırlanan gündemin ilave bölümüne alınan bu madde detaylı bir şekilde görüşülmek üzere Hukuk ve İmar komisyonlarına havale edilmişti.

Küçücek erken davranmıştı

Büyükşehir kapsamında Akyazı’da ilk kapanan Belde belediyesi Küçücek olmuştu. Küçücek Belediyesi kapandıktan sonra Mahallelerinin tek mahalleye düşürüleceğini öğrendiklerinde ilgili mercilere müracaat ederek tek yerine iki Mahalle isteklerini kabul ettirmişlerdi.

Belde belediyeleri kapanmadan önce Altındere ve Kuzuluk’un üçer Mahallesi bulunuyordu. Şimdiki talep kabul edilirse eski Mahalleler geri gelmiş olacak.