SEZER BAŞKAYA BAŞKANLIĞA ADAYIM DEDİ

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Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayabaşı
Bu haber 2018-02-14 11:24:16 eklenmiş ve 248 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayabaşı Mahalle Muhtarı Sezer Başkaya 25 Şubat Pazar günü yapılacak olan Akyazı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinin genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan ilk isim oldu.

 Böylece uzun yıllar sonra yapılacak olan kongrede tekrar aday olması beklenen şimdiki başkan Ahmet Durmuşa rakip çıkmış oldu.

Sezer Başkaya yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinde artık değişim zamanı gelmiştir. Yapılacak olan kongrede başkanlığa talibim. Kooperatifimize kayıtlı olan tüm ortaklarımızdan bu konuda destek bekliyorum. Onları en iyi şekilde temsil edeceğimin bilinmesini istiyorum. Kooperatifimizi bir adım daha ileriye götürmek, Ortaklarımıza daha iyi hizmet için adaylığımı açıklıyorum. Ortaklarımız uygun görür ve beni başkanlık için layık bulurlarsa kendilerinden destek bekliyorum ve onları asla mahcup etmeyeceğime şimdiden söz veriyorum”

 

Akyazı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinin 25 Şubat 2018 Pazar günü yapılması beklenen olağan genel kurulunun çekişmeli geçmesi bekleniyor.
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